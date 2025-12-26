"По плодах їх пізнаєте": Гетманцев висловився про Безуглу (відео)

Нардеп і голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прокоментував питання підвищення зарплат народним депутатам та підкреслив важливість чесності в політичних діях. Він особливо відзначив позицію колеги Мар’яни Безуглої, назвавши її прикладом відкритості та щирості.

Як розповів в інтерв’ю Фокусу Данило Гетманцев, прийняття державного бюджету цього року стало складним компромісом. Він пояснив, що підтримав документ, оскільки значна частина його пропозицій була врахована, а також бюджет був необхідний для продовження програми співпраці з МВФ. Серед ключових напрямів, на яких він фокусувався, були детінізація економіки, підвищення зарплат вчителям, підтримка сімей з дітьми з інвалідністю та програми розмінування.

Він зазначив, що не погоджувався з підвищенням компенсацій народним депутатам до 120 тисяч гривень, але запропонував конкретний спосіб перевірки щирості колег.

"З нашої паркетної опозиції багато хто критикував підтримку бюджету з підвищенням зарплат депутатів. Це справжній тест: кожен має право взяти ці 120 тисяч і перевести їх на конкретну бригаду. Я зроблю це і вже публічно заявив, що відразу після нарахування суми в січні перерахую кошти та звітуватиму про це. Закликаю зробити так само всіх опозиціонерів", – заявив Гетманцев.

Особливу увагу він приділив позиції Мар’яни Безуглої та наголосив на її відкритості та щирості. Він зазначив, що вона прямо озвучує свої думки та дії. На його думку, якщо депутат отримує кошти та перераховує їх на підтримку військових, це є підтвердженням його щирих намірів і справжньої позиції.

"Мар'яна чим мені подобається? Тим, що вона говорить щиро. Те, що думає. Щиро, так…А інші ж, вони ж говорять одне, роблять інше", — зауважив гість.

Крім того, нардеп пояснив, що додаткові резерви для підвищення зарплат військовим мають надходити з детінізації економіки та боротьби з ухиленням від сплати податків, адже контрабандні та тіньові схеми бізнесу щороку приховують значні кошти, які могли б бути спрямовані на потреби оборони країни.

Безугла підтримала збільшення виплат нардепам замість зарплат ЗСУ: що про це відомо

Нагадаємо, що 3 грудня народна депутатка Мар’яна Безугла пояснила, що підтримала підвищення виплат парламентарям у держбюджеті на 2026 рік через необхідність зменшення ризиків корупції. Вона підкреслила, що всі в парламенті повинні отримувати лише офіційне "біле" забезпечення і сама ніколи не користувалася "конвертами".

При цьому Безугла вважає популістськими заклики підвищити зарплати військовим, оскільки для цього потрібні значні кошти та аудит ефективності витрат у Збройних силах. На її думку, нинішнє командування армії перешкоджає справедливому перерозподілу ресурсів, а у разі звільнення головнокомандувача Олександра Сирського аудит міг би виявити багатомільярдні схеми у війську. Вона додала, що без такого аудиту будь-які пропозиції щодо підвищення грошового забезпечення військових не враховують реальних проблем і не можуть бути ефективними.

Також Фокус писав, що 16 грудня Мар’яна Безугла заблокувала трибуну Верховної Ради червоними стрічками до початку засідання, наполягаючи на звільненні головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Спроби Сергія Тарути розблокувати трибуну призвели до сутички.

Після цього інциденту Мар'яна Безугла повідомила про те, що народні депутати хочуть подати постанову про її відсторонення від засідань Ради.