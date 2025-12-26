"По плодам их познаете": Гетманцев высказался о Безуглой (видео)

Нардеп и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прокомментировал вопрос повышения зарплат народным депутатам и подчеркнул важность честности в политических действиях. Он особо отметил позицию коллеги Марьяны Безуглой, назвав ее примером открытости и искренности.

Как рассказал в интервью Фокусу Даниил Гетманцев, принятие государственного бюджета этого года стало сложным компромиссом. Он пояснил, что поддержал документ, поскольку значительная часть его предложений была учтена, а также бюджет был необходим для продолжения программы сотрудничества с МВФ. Среди ключевых направлений, на которых он фокусировался, были детенизация экономики, повышение зарплат учителям, поддержка семей с детьми с инвалидностью и программы разминирования.

Он отметил, что не соглашался с повышением компенсаций народным депутатам до 120 тысяч гривен, но предложил конкретный способ проверки искренности коллег.

"Из нашей паркетной оппозиции многие критиковали поддержку бюджета с повышением зарплат депутатов. Это настоящий тест: каждый имеет право взять эти 120 тысяч и перевести их на конкретную бригаду. Я сделаю это и уже публично заявил, что сразу после начисления суммы в январе перечислю средства и буду отчитываться об этом. Призываю сделать так же всех оппозиционеров", — заявил Гетманцев.

Особое внимание он уделил позиции Марьяны Безуглой и отметил ее открытости и искренности. Он отметил, что она прямо озвучивает свои мысли и действия. По его мнению, если депутат получает средства и перечисляет их на поддержку военных, это является подтверждением его искренних намерений и настоящей позиции.

"Марьяна чем мне нравится? Тем, что она говорит искренне. То, что думает. Искренне, да...А другие же, они же говорят одно, делают другое", — заметил гость.

Кроме того, нардеп пояснил, что дополнительные резервы для повышения зарплат военным должны поступать из детенизации экономики и борьбы с уклонением от уплаты налогов, ведь контрабандные и теневые схемы бизнеса ежегодно скрывают значительные средства, которые могли бы быть направлены на нужды обороны страны.

Безуглая поддержала увеличение выплат нардепам вместо зарплат ВСУ: что об этом известно

Напомним, что 3 декабря народный депутат Марьяна Безуглая объяснила, что поддержала повышение выплат парламентариям в госбюджете на 2026 год из-за необходимости уменьшения рисков коррупции. Она подчеркнула, что все в парламенте должны получать только официальное "белое" обеспечение и сама никогда не пользовалась "конвертами".

При этом Безуглая считает популистскими призывы повысить зарплаты военным, поскольку для этого нужны значительные средства и аудит эффективности расходов в Вооруженных силах. По ее мнению, нынешнее командование армии препятствует справедливому перераспределению ресурсов, а в случае увольнения главнокомандующего Александра Сырского аудит мог бы выявить многомиллиардные схемы в армии. Она добавила, что без такого аудита любые предложения по повышению денежного обеспечения военных не учитывают реальных проблем и не могут быть эффективными.

Также Фокус писал, что 16 декабря Марьяна Безуглая заблокировала трибуну Верховной Рады красными лентами до начала заседания, настаивая на увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Попытки Сергея Таруты разблокировать трибуну привели к столкновению.

После этого инцидента Марьяна Безуглая сообщила о том, что народные депутаты хотят подать постановление о ее отстранении от заседаний Рады.