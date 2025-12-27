Пенсійна реформа: Гетманцев пропонує скасувати старі формули – що зміниться (відео)

Пенсійна система в Україні є несправедливою і потребує повного перегляду, адже чинні формули штучно занижують виплати та залишають мільйони людей за межею бідності. Вихід Данило Гетманцев бачить у скасуванні застарілих підходів, зміні прожиткового мінімуму та запуску накопичувального рівня пенсій.

Як розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю Фокусу, питання пенсій сьогодні є одним із найгостріших соціальних викликів для держави й фактично проблемою номер один після безпеки та оборони. За його словами, війна лише загострила ті перекоси, які існували роками, і зробила їх ще більш болючими для людей.

Інтерв'ю з Данилом Гетманцевем на каналі Фокусу

Він наголосив, що нинішній рівень соціальних стандартів не має нічого спільного з реальністю. Зокрема, встановлений у бюджеті прожитковий мінімум у 2300 гривень, за його словами, є формальністю, яка не дозволяє людині забезпечити навіть базові потреби. При цьому держава сама, рахуючи фактичний прожитковий мінімум, визначає його у кілька разів вищим.

Відео дня

"Людині не можна прожити на дві триста гривень. Навіть імітувати життя, навіть померти не можна за дві триста гривень, бо це дорожче коштує", — зазначив Данило Гетманцев.

Він звернув увагу, що держава фактично обманює і себе, і громадян, залишаючи нереалістичні показники у бюджеті. За його словами, проблема посилюється тим, що прожитковий мінімум прив’язаний до зарплат і утримання привілейованих категорій, зокрема суддів та правоохоронців. У результаті будь-яке його підвищення автоматично тягне за собою зростання витрат на ці групи, і це блокує реальне підвищення соціальних стандартів для більшості населення.

Саме тому Данило Гетманцев вважає, що прожитковий мінімум необхідно відв’язати від таких виплат і зробити його реальним, науково обґрунтованим показником. На його думку, держава має чесно визначити фактичний прожитковий мінімум, оновити споживчий кошик і відкрито сказати людям, за яким графіком цей показник буде підвищуватися до реального рівня.

За словами голови податкового комітету, від рівня прожиткового мінімуму безпосередньо залежать пенсії, і саме тут зосереджена ключова несправедливість. Він зазначив, що середня пенсія в Україні становить близько 6400 гривень, тоді як понад сім мільйонів пенсіонерів отримують виплати нижчі за фактичний прожитковий мінімум і живуть за межею бідності.

Під час розмови фахівець звернув увагу на колосальний розрив між мінімальними та максимальними пенсіями, який, за його словами, сягає сотень разів. На його переконання, це не випадковість, а прямий наслідок чинної формули нарахування пенсій.

Зокрема, він пояснив, що сьогодні пенсія розраховується на основі середньої заробітної плати за останні три роки, до якої застосовується низка коефіцієнтів. Такий підхід, за його словами, фактично зменшує розмір заробленої пенсії приблизно на 19%. Крім того, коефіцієнт заміщення, який у розвинених країнах становить близько 40%, в Україні є значно нижчим через принцип нарахування стажу.

"Це абсолютна несправедливість. Ба більше, до цієї несправедливості приводить сама формула нарахування пенсій", — наголосив він.

Пенсійна реформа: що потрібно для повного перегляду системи в Україні

Окремо Данило Гетманцев розкритикував систему індексації пенсій. За його словами, вона прив’язана до застарілих показників, є надмірно складною і незрозумілою для людей, а головне — не відповідає реальному зростанню середньої заробітної плати. У результаті в історичній перспективі пенсії не зростають, а фактично знецінюються.

На його переконання, вся пенсійна система потребує повного перегляду. Йдеться не лише про зміну формул, а й про реформування солідарної системи та усунення механізмів, які дозволяють державі економити коштом пенсіонерів.

"Прибрати оці всі уловки з боку держави, які дозволяють зекономити чи вкрасти у пенсіонера. Давайте називати речі своїми іменами", — заявив Данило Гетманцев.

Ще одним ключовим елементом реформи він назвав запуск другого рівня пенсійної системи — накопичувальної. За його словами, про необхідність такого кроку в Україні говорять уже понад два десятиліття, але реальних рішень досі немає. Він вважає, що накопичувальна пенсія дасть людям можливість самостійно формувати свої майбутні виплати, розпоряджатися коштами, передавати їх у спадок або отримувати частину суми одноразово.

Ба більше, нардеп в інтерв’ю наголосив, що ця реформа є не лише необхідною, а й популярною серед громадян, навіть якщо дехто вважає її політично ризикованою. На його думку, держава має дати людям можливість самим відповідати за частину свого пенсійного майбутнього.

Водночас він підкреслив, що реалізація пенсійної реформи неможлива без зміни економічних підходів. Так, через війну держава має обмежені ресурси, а підвищення податків не є виходом. Натомість реальним джерелом для підвищення пенсій і зарплат він назвав детінізацію економіки, яка дозволить спрямувати додаткові кошти на соціальні потреби.

Також Данило Гетманцев зазначив, що підвищення пенсій і соціальних стандартів є не лише питанням справедливості, а й ефективним інструментом підтримки економіки. За його словами, кошти, які держава спрямовує пенсіонерам, повертаються в економіку через споживання і стимулюють внутрішній ринок значно ефективніше, ніж окремі малоефективні бюджетні програми.

Нагадаємо, що для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати мінімум 33 роки трудового стажу, однак люди, які не "назбирали" потрібну кількість років можуть її не отримати у зазначеному віці.

Також Фокус писав, що з 1 березня 2026 року почнеться індексація пенсій в Україні, однак вона не передбачена для тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, і для отримувачів спеціальних пенсій.