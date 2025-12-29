Почему военные не получили надбавок: Гетманцев назвал виновных (видео)

Нардеп и председатель налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев объяснил, почему украинские военные не получили запланированные надбавки. Основными причинами он назвал ограниченные бюджетные ресурсы и масштабное уклонение от уплаты налогов в бизнесе, что значительно сужает финансовые резервы государства.

Во время интервью Фокусу Гетманцев отметил, что решение о повышении зарплат военным поддерживали почти все депутаты. Однако для его реализации необходимые расходы оцениваются от 100 миллиардов гривен и более, что сейчас является существенным препятствием. По словам нардепа, отдельная правка позволяет депутатам проявить свою позицию конкретными действиями, в частности пересчитывая надбавки военным.

Интервью с Даниилом Гетманцевым на канале Фокуса

По словам Гетманцева, дополнительные ресурсы для повышения зарплат могли бы появиться через детенизацию экономики и ликвидацию схем уклонения от налогов. Он привел примеры измельчения бизнеса на несколько ФОПов для минимизации налогов, схемы в ресторанной отрасли, а также контрабанду товаров и интернет-торговлю, где скрываются значительные доходы.

"Надо заставить этих людей платить налоги, не воровать у армии налоги. И это задача правоохранителей и налоговой", — подчеркнул нардеп.

Этический аспект вопроса Гетманцев считает не менее важным. Он отметил, что депутаты не имеют морального права получать большие надбавки, пока учителя, медики и военные не обеспечены достойной оплатой труда.

"Пока этого нет, особенно в войну, ты служишь. Мы как депутаты служим нашей Родине. Ты должен ставить в приоритет служение, а не материальную выгоду. Если для тебя приоритетом является материальная выгода, иди работай в бизнес. Много есть позиций, много есть вакансий сейчас, и там можно зарабатывать, наверное, больше, гораздо больше, чем зарабатывает сейчас народный депутат", — добавил политик.

Налоги в 2026 году, финансирование ВСУ, новые зарплаты учителей и пенсии: интервью с Гетманцевым (видео)

Относительно депутатов, которые выступали против повышения, он отметил, что они имеют возможность добровольно перечислить свои ежемесячные надбавки военным в размере 120 тысяч гривен от каждого. Гетманцев подчеркнул, что настоящую позицию политика оценивают не словами, а конкретными действиями: если средства потрачены на себя — это один случай, а если направлены на поддержку армии — совсем другой.

Гетманцев также отметил, что некоторые депутаты искренне поддерживали повышение зарплат, воспринимая это как антикоррупционную меру, но он сам убежден, что даже в собственных интересах повышение неуместно, пока общество не обеспечено достойными доходами.

Интервью с Даниилом Гетманцевым на канале Фокуса

Более того, политик подчеркнул, что повышение зарплат для государственных служащих возможно лишь после того, как государство обеспечит справедливую оплату труда ключевых категорий населения. Только после этого госслужащие получат моральное право на дополнительные выплаты.

"А ты такого морального права не имеешь. Потому что придут первые, чтобы служить последним. Потому что ты имеешь право на любое повышение только после того, как учителя будут получать приличную заработную плату, медики будут получать приличную заработную плату, не говоря уже о солдате на фронте или даже в тылу", — подытожил он.

О чем еще рассказывал Даниил Гетманцев в интервью Фокусу

Также во время интервью Гетманцев отметил позицию коллеги Марьяны Безуглой по вопросу повышения зарплат народным депутатам и назвал ее искренней.

Кроме этого, он отметил, что пенсионная система Украины несправедлива и требует полного пересмотра, потому что действующие формулы занижают выплаты и оставляют много людей за чертой бедности.