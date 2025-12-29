У Раді заговорили про несправедливість: мінімальну пенсію пропонують підняти до 25 000 грн

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення мінімальної пенсії до 25 тисяч гривень. Нардеп Максим Заремський наголошує, що українські пенсіонери мають отримувати гроші на життя, а не існування.

Народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань бюджету Максим Заремський 24 грудня зареєстрував законопроєкт №14330 щодо підвищення мінімальної пенсії. Наразі він лише отриманий на розгляд, жодного голосування не відбувалося. Про це відомо з сайту парламенту.

Чому потрібне підвищення мінімальної пенсії

Згідно ухваленого Державбюджету на 2026 рік з 1 січня в Україні збільшується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. З наступного року він становитиме 2595 гривень замість 2361, і це подається Кабінетом Міністрів як частина багаторічного плану підвищення мінімальної пенсії.

У пояснювальній записці наголошено, що цей показник безпосередньо є важливим соціальним та економічним компонентом. Однак з огляду на ситуацію в країні мінімальна пенсія не відповідає реаліям та не здатна забезпечити "бодай мінімальний рівень, необхідний для життя".

Аргументуючи це тим, що сума не здатна забезпечити базові умови для особи, яка втратила працездатність, нардеп наголошує на необхідності переглянути розмір мінімальної пенсії. Він пояснив, що пенсіонери мають отримати мінімально можливі умови для життя, а не існування.

Підвищення мінімальної пенсії: деталі

Заремський пропонує підвищити прожитковий мінімум до 25 тисяч гривень, а також:

зобов’язати Нацбанк перерахувати у бюджет не менш як 176 мільярдів гривень;

внести зміни до закону про Держбюджет з огляду на збільшення суми частини прибутку до розподілу;

додати 30 мільярдів гривень на пенсії до розподілу видатків Держбюджету.

У записці йдеться, що законопроєкт є збалансованим і не вимагає додаткових витрат з бюджету, а в разі його ухвалення можна буде залучати гроші, зарезервовані як резервний фонд або для обслуговування державного боргу. Окрім того, передбачається, що кошти можуть надійти від партнерів або бути отриманими за допомогою позик.

