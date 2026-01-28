Трамп похвалив курс долара — індекс валюти впав до чотирирічного мінімуму

Американський долар опустився до мінімального рівня за останні чотири роки. Індекс валюти США, що вимірює її силу щодо кошика з шести провідних валют, склав 95,566. Це найнижчий показник з лютого 2022 року.

Причиною цього послужили відразу кілька чинників, починаючи з очікування дельнейшего зниження процентних ставок Федеральною резервною системою і закінчуючи зростанням дефіциту бюджету, передає "Дзеркало тижня". Усе це підірвало довіру інвесторів до стабільності економіки США.

Ослаблення долара відбулося на тлі вчорашніх заяв президента США Дональда Трампа в Айові про те, що вартість нацвалюти є "прекрасною". Політик запевнив, що не прагне до його подальшого падіння.

"Ні, я вважаю, що все чудово, вартість долара... долар почувається чудово... Я б хотів, щоб він... просто знайшов свій власний рівень", — відповів Трамп на запитання, чи не вважає він, що долар занадто подешевшав.

Відео дня

Він також підкреслив, що раніше воював із Китаєм і Японією, які "хотіли девальвувати свої валюти".

Наразі долар — під тиском, оскільки трейдери готуються до можливого скоординованого валютного втручання з боку США і Японії для підтримки слабкої ієни.

За останні дві торгові сесії грошова одиниця Японії зросла на 4%. Це сталося на тлі розмов про те, що США і Японія проводять так звані "перевірки курсів". Аналітики розглядають цей крок як провісник офіційної інтервенції.

За словами Стівена Інгландера, керівника глобальних досліджень валют G10 і макростратегії Північної Америки в Standard Chartered у Нью-Йорку, учасники валютного ринку завжди шукають тренд, до якого можна приєднатися.

"Зазвичай чиновники намагаються стримувати різкі валютні рухи, але коли президент демонструє байдужість або навіть схвалює такий рух, це заохочує продавців долара йти далі", — зазначив він.

Падіння індексу долара: у чому позитив

У падіння долара є і позитивний момент. Будучи в слабшій позиції, він здешевлює для транснаціональних компаній конвертацію зарубіжних доходів у долари, а також підвищує конкурентоспроможність американських товарів на зовнішніх ринках.

Це також полегшує боргове навантаження для іноземних країн і компаній, що володіють зобов'язаннями в доларах, оскільки їм потрібно менше національної валюти для їх обслуговування.

Тим часом Reuters із посиланням на аналітика Standard Chartered, зазначає, що забезпечені доларами США криптовалютні токени, відомі як стейблкоїни, можуть вивести з американських банків близько $500 мільярдів депозитів до кінця 2028 року.

Цей новий аналіз може посилити боротьбу між банками і криптокомпаніями з приводу законодавства, що встановлює правила для сектора цифрових активів.

За словами Джеффа Кендріка, глобального керівника відділу досліджень цифрових активів у Standard Chartered, регіональні банки США найбільше постраждають від втрати депозитів через стейблкоїни.

Нагадаємо, яким буде курс долара і євро у 2026 році.

Також повідомлялося, що у США припустили, чому поведінка Трампа стала неадекватною,