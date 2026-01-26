Переніс інсульт: у США припустили, чому поведінка Трампа стала неадекватною, — ЗМІ

Лікарі вважають, що президент США переніс інсульт близько шести місяців тому. І хоча фізично він майже відновився, наскільки це можливо для людини його віку, його характер змінився.

Журналісти The Daily Beast звернулися до відомого у США лікаря Брюса Девідсона, щоб він оцінив стан президента США Дональда Трампа. І той припустив, що в Білому домі приховують той факт, що 79-річний Трамп переніс інсульт.

Доктор упевнений, що це сталося близько півроку тому. І досвідчений лікар легко помітить зміни в поведінці американського президента. Так, покидаючи борт президентського літака Air Force One, після повернення до Вашингтона з Всесвітнього економічного форуму в Давосі, 22 січня 2026 року Дональд Трамп використовував ліву руку, щоб обережно зійти з борту президентського літака. Він правша, тож це було незвично.

Поведінка Дональда Трампа могла змінитися після інсульту Фото: The White House

Також він тримає свої напої двома руками й іноді тримає праву руку в лівій. У нього спостерігається деяка слабкість у правій частині тіла, "парез (руховий розлад) без паралічу", — вважає лікар.

Також на інсульт вказує той факт, що його мовлення змінилося, ставши дещо невиразним, що свідчить про пошкодження зони Брока — лівої лобної ділянки мозку, яка має вирішальне значення для мовлення.

"У Трампа спостерігається доволі помітна, повторювана надмірна денна сонливість, імовірно, викликана порушенням сну після інсульту, поширеним залишковим наслідком інсульту", — зазначає лікарка і вказує на те, що президент США сам зізнався, що щодня вживає цілу таблетку аспірину, 325 мг, щоб "розрідити кров".

У рекомендаціях Американської кардіологічної асоціації на 2021 рік щодо профілактики інсульту рекомендується приймати повну таблетку аспірину 325 мг для запобігання повторному інсульту після перенесеного інсульту. Аспірин не рекомендується для первинної профілактики інсульту, при захворюваннях серця, периферичних артеріальних захворюваннях, венозній недостатності або інших венозних захворюваннях — тільки при частковій оклюзії великих внутрішньочерепних судин після інсульту.

Що стосується повідомлень Білого дому, Трампу зробили МРТ, яку потім замінили на КТ грудної клітки та черевної порожнини, і, як повідомили громадськості, результати були хорошими. Але МРТ не призначена для дослідження грудної клітки або черевної порожнини; для цього використовується КТ. МРТ використовується для дослідження кісткових структур, таких як хребет і суглоби, і особливо для отримання детальної інформації про головний мозок.

Також лікарів турбує той факт, що вже й на другій руці Дональда Трампа з'явилися великі синці, які він безуспішно намагався приховати.

При цьому, доктор зазначає, що "Трамп не виглядає божевільним": "Він відповідає на запитання і може зосередитися, коли захоче".

Часткове відновлення після інсульту або інфаркту головного мозку не означає, що людина не може виконувати складну роботу — це залежить від залишкової інвалідності та механізмів адаптації пацієнта.

Поведінка Дональда Трампа сильно змінилася Фото: The White House

Президент Франклін Д. Рузвельт був дієздатний, незважаючи на параліч нижніх кінцівок, спричинений поліомієлітом, але його мозок, мабуть, залишався неушкодженим.

Але лікар зазначає, що після інсульту в пацієнтів нерідко спостерігається зниження самоконтролю, вони "стають більш самими собою", особливо в мовленні, а також у вчинках, що і спостерігається у президента США.

Він завжди був різким, але останнім часом президент США перевершив сам себе: він обрушувався з образами на журналістів, назвавши одну з них "свинею", таврував "зрадницею" свою давню прихильницю Марджорі Тейлор Грін і, в принципі, став нестриманішим на язик.

Журналісти The Daily Beast прямо кажуть, що крім можливої втрати контролю над промовою і діями, пошкодження мозку після інсульту може призвести до більшої залежності пацієнта від інших. Природно, що будь-яка людина, яка відновлюється після будь-якої травми, прагне показати, що вона "знову в строю", достатньо відновилася, щоб знову повноцінно брати участь у житті суспільства.

Для звичайних людей близькі підтримують їхні судження і зусилля, виявляють стриманість і надають позитивне, підбадьорливе підкріплення. Для президента Джо Байдена часті поїздки за кордон були способом продемонструвати лідерські якості в міру ослаблення його розумових здібностей, але в нього були обережні радники.

Однак Трамп зібрав поруч із собою досить нерозважливу команду.

Стівен Міллер вважає захоплення Гренландії важливим. Піт Хегсет очолює вилазки проти південноамериканських суден і режимів. Втративши після інсульту частину колишньої стриманості, Дональд Трамп може стати жертвою того, що розглядатиме ці проєкти як демонстрацію своїх здібностей, які, як він сподівається, збереглися, і як спосіб відвернути увагу преси від його проблем зі здоров'ям, вважають ЗМІ.

