Трамп розповів про секретну зброю США під час захоплення Мадуро під назвою "дезорієнтатор"
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час секретної операції із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро американські військові застосували нову засекречену зброю, яку він назвав Discombobulator — "дезорієнтатор".
Глава Білого дому в інтерв'ю газеті The Post, прокоментував рейд, що відбувся 3 січня в Каракасі. За словами Трампа, саме зброя "дезорієнтатор" зіграла ключову роль в операції, давши змогу американським силам нейтралізувати системи оборони режиму Мадуро без втрат з боку США.
"Дезорієнтатор. Мені не дозволяють про це говорити", — заявив Трамп в Овальному кабінеті, додавши, що із задоволенням розповів би більше, якби це було можливо.
Водночас він підтвердив, що коли американські вертольоти увійшли до столиці Венесуели з метою заарештувати Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флоресоружие, секретну зброю дійсно застосовували.
Президент США також стверджує, що Discombobulator повністю вивів з ладу оборонне обладнання венесуельських сил.
"Вони так і не змогли запустити свої ракети. У них були російські та китайські ракети, але вони не змогли запустити жодної. Ми прилетіли, вони натиснули на кнопки, але нічого не спрацювало", — розповів Трамп.
Американські журналісти зазначили, що висловлювання президента прозвучали на тлі повідомлень про те, що адміністрація Байдена раніше придбала імпульсну енергетичну зброю, яка, за припущеннями, могла бути пов'язаною з так званим "гаванським синдромом".
Застосування "Дезорієнтатора": що кажуть свідки
Тим часом очевидці подій у Каракасі розповідали про дивні симптоми в охорони Мадуро. За їхніми словами, у бійців раптово відключилися радіолокаційні системи, після чого над позиціями з'явилися численні дрони, а потім — вісім вертольотів з американськими військовими.
Один із колишніх охоронців Мадуро повідомив, що в певний момент було застосовано щось, що нагадує потужну звукову хвилю. А потім у військових почалася кровотеча.
"Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини", свідок. У всіх нас пішла кров із носа. Декого рвало кров'ю. Ми впали на землю, не в силах поворухнутися. Ми навіть не могли встати після цієї звукової зброї — чи чого б то не було", — розповів один з очевидців.
Раніше журналісти The New York Post повідомляли, що під час захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі американські війська знешкодили сотні бійців, використовуючи невідомі технології.
Наразі 63-річний Ніколас Мадуро перебуває у федеральній в'язниці в Брукліні і чекає суду за звинуваченнями в наркотероризмі. Виконувачем обов'язків тимчасового лідера Венесуели призначено його колишню віцепрезидентку Делсі Родрігес.