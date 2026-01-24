Трамп рассказал о секретном оружии США при захвате Мадуро под названием "дезориентатор"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе секретной операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро американские военные применили новое засекреченное оружие, которое он назвал Discombobulator — "дезориентатор".

Глава Белого дома в интервью газете The Post, прокомментировал рейд, состоявшийся 3 января в Каракасе. По словам Трампа, именно оружие "дезориентатор" сыграло ключевую роль в операции, позволив американским силам нейтрализовать системы обороны режима Мадуро без потерь со стороны США.

"Дезориентатор. Мне не разрешают об этом говорить", — заявил Трамп в Овальном кабинете, добавив, что с удовольствием рассказал бы больше, если бы это было возможно.

При этом он подтвердил, что когда американские вертолеты вошли в столицу Венесуэлы с целью арестовать Николаса Мадуро и его супругу Силию Флоресоружие, секретное оружие действительно применялось.

Президент США также утверждает, что Discombobulator полностью вывел из строя оборонительное оборудование венесуэльских сил.

"Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но они не смогли запустить ни одной. Мы прилетели, они нажали на кнопки, но ничего не сработало", — рассказал Трамп.

Американские журналисты отметили, что высказывания президента прозвучали на фоне сообщений о том, что администрация Байдена ранее приобрела импульсное энергетическое оружие, которое, по предположениям, могло быть связано с так называемым "гаванским синдромом".

Применение "Дезориентатора": что говорят свидетели

Между тем очевидцы событий в Каракасе рассказывали о странных симптомах у охраны Мадуро. По их словам, у бойцов внезапно отключились радиолокационные системы, после чего над позициями появились многочисленные дроны, а затем — восемь вертолетов с американскими военными.

Один из бывших охранников Мадуро сообщил, что в определенный момент было применено нечто, напоминающее мощную звуковую волну. А затем у военных началось кровотечение.

"Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри", свидетель. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторые рвали кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия — или чего бы то ни было", — рассказал один из очевидцев.

Ранее журналисты The New York Post сообщали, что во время захвата Николаса Мадуро в Венесуэле американские войска обезвредили сотни бойцов, используя неизвестные технологии.

В настоящее время 63-летний Николас Мадуро находится в федеральной тюрьме в Бруклине и ожидает суда по обвинениям в наркотерроризме. Исполняющей обязанности временного лидера Венесуэлы назначена его бывший вице-президент Делси Родригес.