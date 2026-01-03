"Гнев правосудия": Мадуро и его жене предъявлены обвинения в США

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, задержанному в ходе операции США, а также его супруге Силии Флорес официально предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Обвинения касаются тяжких преступлений, включая международный наркотрафик и угрозы безопасности США.

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди заявила, что Мадуро и Флорес в ближайшее время столкнутся с "полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах".

"Николас Мадуро обвиняется в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств против Соединенных Штатов", — написала она в соцсетях.

Отдельно поблагодарила президента США Дональда Трампа, отметив его "мужество требовать ответственности от имени американского народа". Также Бонди выразила благодарность американским военным, которые, по ее словам, провели "невероятную и чрезвычайно успешную миссию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев".

Напомним, президент США Дональд Трамп 3 января заявил об успешном проведении военной операции в Венесуэле, в результате которой диктатор Николаса Мадуро был схвачен и доставлен в Штаты под стражей.

Высокопоставленные представители США подтвердили информацию о задержании Мадуро и его вывозе за пределы страны. При этом в сети появилась его фотография в окружении американских спецназовцев, хотя достоверность кадра пока не подтверждена.