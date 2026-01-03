"Гнів правосуддя": Мадуро і його дружині висунули звинувачення у США

Президенту Венесуели Ніколасу Мадуро, затриманому під час операції США, а також його дружині Силії Флорес офіційно висунуто обвинувачення в Південному окрузі Нью-Йорка. Звинувачення стосуються тяжких злочинів, включно з міжнародним наркотрафіком і загрозами безпеці США.

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Пем Бонді заявила, що Мадуро і Флорес найближчим часом зіткнуться з "повним гнівом американського правосуддя на американській землі в американських судах".

"Ніколас Мадуро звинувачується у змові з метою наркотероризму, змові з метою ввезення кокаїну, зберіганні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв, а також у змові з метою зберігання вогнепальної зброї та вибухових пристроїв проти Сполучених Штатів", — написала вона в соцмережах.

Окремо подякувала президенту США Дональду Трампу, відзначивши його "мужність вимагати відповідальності від імені американського народу". Також Бонді висловила подяку американським військовим, які, за її словами, провели "неймовірну і надзвичайно успішну місію із затримання цих двох імовірних міжнародних наркоторговців".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 3 січня заявив про успішне проведення військової операції у Венесуелі, унаслідок якої диктатора Ніколаса Мадуро було схоплено та доставлено до Штатів під вартою.

Високопоставлені представники США підтвердили інформацію про затримання Мадуро і його вивезення за межі країни. При цьому в мережі з'явилася його фотографія в оточенні американських спецпризначенців, хоча достовірність кадру поки що не підтверджено.