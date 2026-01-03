Мадуро вивезли до США: у мережі публікують можливе фото президента після затримання

Високопоставлені представники США підтвердили інформацію про затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його вивезення за межі країни. За їхніми словами, диктатор постане перед американським правосуддям за свої злочини.

Заяви прозвучали на тлі повідомлень про військову операцію США в Каракасі та введення надзвичайного стану у Венесуелі. Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау, який займається американським напрямом зовнішньої політики Вашингтона, прокоментував те, що відбувається, у соцмережі X.

"Новий світанок для Венесуели! Тиран віддалився. Тепер він — нарешті — постане перед правосуддям за свої злочини", — написав Ландау, прикріпивши до публікації повідомлення президента США Дональда Трампа про затримання і вивезення венесуельського лідера.

Інформацію про те, що Ніколас Мадуро перебуває під вартою у США, підтвердив і сенатор-республіканець від штату Юта Майк Лі. За його словами, він отримав відповідне підтвердження під час телефонної розмови з держсекретарем Марко Рубіо.

"Рубіо повідомив мені, що Ніколас Мадуро був заарештований співробітниками США, щоб постати перед судом за кримінальними звинуваченнями", — написав сенатор в X.

Лі додав, що, за словами Рубіо, Вашингтон не очікує "жодних подальших дій у Венесуелі" тепер, коли Мадуро перебуває під вартою у США.

Раніше сенатор публічно висловлював сумніви в законності дій США. Він ставив запитання, що саме може конституційно виправдати операцію за відсутності офіційного оголошення війни. Однак після розмови з главою Держдепартаменту він скоригував свою позицію. За словами Лі, вжиті дії були спрямовані на захист американського персоналу, який виконував ордер на арешт.

"Ці дії, ймовірно, вкладаються в рамки повноважень президента, передбачених статтею II Конституції, щодо захисту американського персоналу від реального або неминучого нападу", — заявив сенатор.

Ніколас Мадуро під вартою Фото: Соцсети

Зазначимо, що в мережі з'явилися перші фото Мадуро після затримання. На знімку він стоїть в оточенні американських спецпризначенців, проте автентичність світлини поки що не підтверджено. Офіційна влада Венесуели на момент публікації не коментувала заяви представників США.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Російської Федерації 3 січня заявило, що США вчинили "акт збройної агресії" проти Венесуели. У Москві засудили дії Вашингтона і вважають, що ідеологічна неприязнь взяла гору над прагматичним підходом і готовністю вибудовувати довірчі відносини.