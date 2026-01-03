Мадуро вывезли в США: в сети публикуют возможное фото президента после задержания

Высокопоставленные представители США подтвердили информацию о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его вывозе за пределы страны. По их словам, диктатор предстанет перед американским правосудием за свои преступления.

Заявления прозвучали на фоне сообщений о военной операции США в Каракасе и введении чрезвычайного положения в Венесуэле. Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, курирующий американское направление внешней политики Вашингтона, прокомментировал происходящее в соцсети X.

"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран удалился. Теперь он – наконец-то – предстанет перед правосудием за свои преступления", — написал Ландау, прикрепив к публикации сообщение президента США Дональда Трампа о задержании и вывозе венесуэльского лидера.

Информацию о том, что Николас Мадуро находится под стражей в США, подтвердил и сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли. По его словам, он получил соответствующее подтверждение во время телефонного разговора с госсекретарем Марко Рубио.

"Рубио сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован сотрудниками США чтобы предстать перед судом по уголовным обвинениям", — написал сенатор в X.

Ли добавил, что, по словам Рубио, Вашингтон не ожидает "никаких дальнейших действий в Венесуэле" теперь, когда Мадуро находится под стражей в США.

Ранее сенатор публично выражал сомнения в законности действий США. Он задавал вопрос, что именно может конституционно оправдать операцию в отсутствие официального объявления войны. Однако после разговора с главой Госдепартамента он скорректировал свою позицию. По словам Ли, предпринятые действия были направлены на защиту американского персонала, исполнявшего ордер на арест.

"Эти действия, вероятно, укладываются в рамки полномочий президента, предусмотренных статьей II Конституции, по защите американского персонала от реального или неминуемого нападения", — заявил сенатор.

Николас Мадуро под стражей Фото: Соцсети

Отметим, что в сети появились первые фото Мадуро после задержания. На снимке он стоит в окружении американских спецназовцев, однако подлинность фотографии пока не подтверждена. Официальные власти Венесуэлы на момент публикации не комментировали заявления представителей США.

Напомним, Министерство иностранных дел Российской Федерации 3 января заявило, что США совершили "акт вооруженной агрессии" против Венесуэлы. В Москве осудили действия Вашингтона и считают, что идеологическая неприязнь взяла верх над прагматичным подходом и готовностью выстраивать доверительные отношения.