Перенес инсульт: в США предположили, почему поведение Трампа стало неадекватным, — СМИ

Врачи считают, что президент США перенес инсульт около шести месяцев назад. И хотя физически он почти восстановился, насколько это возможно для человека его возраста, его характер изменился.

Журналисты The Daily Beast обратились к известному в США доктору Брюсу Дэвидсону, чтобы он оценил состояние президента США Дональда Трампа. И тот предположил, что в Белом доме скрывают тот факт, что 79-летний Трамп перенес инсульт.

Доктор уверен, что это случилось около полугода назад. И опытный врач легко заметит изменения в поведение американского президента. Так, покидая борт президентского самолета Air Force One, после возвращения в Вашингтон с Всемирного экономического форума в Давосе, 22 января 2026 года Дональд Трамп использовал левую руку, чтобы осторожно сойти с борта президентского самолета. Он правша, так что это было необычно.

Также он держит свои напитки двумя руками и иногда держит правую руку в левой. У него наблюдается некоторая слабость в правой части тела, "парез (двигательное расстройство) без паралича", — считает доктор.

Также на инсульт указывает тот факт, что его речь изменилась, став немного невнятной, что говорит о повреждении зоны Брока — левой лобной области мозга, имеющей решающее значение для речи.

"У Трампа наблюдается довольно заметная, повторяющаяся чрезмерная дневная сонливость, вероятно, вызванная нарушением сна после инсульта, распространенным остаточным последствием инсульта", — отмечает доктор и указывает на то, что президент США сам признался, что ежедневно принимает целую таблетку аспирина, 325 мг, чтобы "разжижить кровь".

В рекомендациях Американской кардиологической ассоциации на 2021 год по профилактике инсульта рекомендуется принимать полную таблетку аспирина 325 мг для предотвращения повторного инсульта после перенесенного инсульта. Аспирин не рекомендуется для первичной профилактики инсульта, при заболеваниях сердца, периферических артериальных заболеваниях, венозной недостаточности или других венозных заболеваниях — только при частичной окклюзии крупных внутричерепных сосудов после инсульта.

Что касается сообщений Белого дома, Трампу сделали МРТ, которую затем заменили на КТ грудной клетки и брюшной полости, и, как сообщили общественности, результаты были хорошими. Но МРТ не предназначена для исследования грудной клетки или брюшной полости; для этого используется КТ. МРТ используется для исследования костных структур, таких как позвоночник и суставы, и особенно для получения детальной информации о головном мозге.

Также врачей беспокоит тот факт, что уже и на второй руке Дональда Трампа появились большие синяки, которые он безуспешно пытался скрыть.

При этом, доктор отмечает, что "Трамп не выглядит безумным": "Он отвечает на вопросы и может сосредоточиться, когда захочет".

Частичное восстановление после инсульта, или инфаркта головного мозга, не означает, что человек не может выполнять сложную работу — это зависит от остаточной инвалидности и механизмов адаптации пациента.

Президент Франклин Д. Рузвельт был дееспособен, несмотря на паралич нижних конечностей, вызванный полиомиелитом, но его мозг, по-видимому, оставался неповрежденным.

Но врач отмечает, что после инсульта у пациентов нередко наблюдается снижение самоконтроля, они "становятся более самими собой", особенно в речи, а также в поступках, что и отмечается у президента США.

Он всегда был резок, но в последнее время президент США превзошел сам себя: он обрушивался с оскорблениями на журналистов, назвав одну из них "свиньей", клеймил "предательницей" свою давнюю сторонницу Марджори Тейлор Грин и в принципе стал более не сдержан на язык.

Журналисты The Daily Beast прямо говорят, что помимо возможной потери контроля над речью и действиями, повреждение мозга после инсульта может привести к большей зависимости пациента от других. Естественно, что любой человек, восстанавливающийся после любой травмы, стремится показать, что он "снова в строю", достаточно восстановился, чтобы снова полноценно участвовать в жизни общества.

Для обычных людей близкие поддерживают их суждения и усилия, проявляют сдержанность и оказывают позитивное, ободряющее подкрепление. Для президента Джо Байдена частые поездки за границу были способом продемонстрировать лидерские качества по мере ослабления его умственных способностей, но у него были осторожные советники.

Однако Трамп собрал рядом с собой достаточно безрассудную команду.

Стивен Миллер считает захват Гренландии важным. Пит Хегсет возглавляет вылазки против южноамериканских судов и режимов. Потеряв после инсульта часть прежней сдержанности, Дональд Трамп может стать жертвой того, что будет рассматривать эти проекты как демонстрацию своих, как он надеется, сохранившихся способностей и как способ отвлечь внимание прессы от его проблем со здоровьем, считают СМИ.

