"Дайте нашим патриотам выполнять свою работу": Трамп нашел оправдание убийству во время рейдов ICE

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость об убийстве в Миннеаполисе мужчины, которое произошло во время рейдов силовиков из иммиграционной службы. Он выступил в защиту ICE.

Трамп выразил публичную поддержку сотрудникам Иммиграционной и таможенной службы, представители которой застрелили мужчину во время рейда, одновременно набросившись на губернатора штата и мэра города. Соответствующее сообщение появилось на странице Белого дома в сети X.

Там прикрепили фотографию с якобы пистолетом "стрелка". Трамп утверждает, что ICE пришлось "защищать себя", поскольку местные власти якобы отозвали полицейских.

"Это пистолет стрелка, заряженный (с двумя дополнительными полными магазинами!) и готовый к стрельбе — что это вообще такое? Где местная полиция? Почему им не разрешили защищать сотрудников ICE? Мэр и губернатор отозвали их? Отмечается, что многим из этих полицейских не позволили выполнять свою работу, что ICE должна была защищать себя — нелегко это сделать!", — цитирует Белый дии заявление Трампа.

Відео дня

Белый дом | пистолет якобы стрелка в Миннеаполисе

По словам Трампа, по меньшей мере 12 тысяч "нелегальных преступников-иностранцев" вывезли из Миннесоты. Он утверждает, что если бы те там остались, то могло бы случиться что-то "гораздо хуже", чем убийство, новость о котором облетела мир.

Президент США также призвал оставить силовиков ICE и просто "дать патриотам делать свою работу".

Скриншот | сообщение на странице Белого дома

Убийство во время рейдов ICE в США: что известно

Издание CNN 24 января сообщило, что в Миннеаполисе умер мужчина, который получил ранения во время столкновений сотрудников федеральной иммиграционной службы США. Губернатор Миннесоты Тим Уолз утверждал, что ранили во время рейдов ICE.

Подобные инциденты лишь усилили возмущение людей на фоне протестов. Участники не хотят слушать действующую власть и бойкотируют ее. Власть тем временем пытается применять пути успокоения протестов.

Напомним, 8 января издание BBC сообщало, что офицер ICE в США застрелил женщину во время протестов: Трамп тогда обвинил в инциденте радикалов.

24 января во время интервью The Post Трамп рассказал о сверхсекретном оружии США, которое было использовано во время захвата Мадуро.