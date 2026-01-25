"Дайте нашим патріотам виконувати свою роботу": Трамп знайшов виправдання вбивству під час рейдів ICE

Президент США Дональд Трамп відреагував на новину про вбивство у Міннеаполісі чоловіка, що сталося під час рейдів силовиків з імміграційної служби. Він виступив на захист ICE.

Трамп висловив публічну підтримку співробітникам Імміграційної та митної служби, представники якої застрелили чоловіка під час рейду, водночас накинувшись на губернатора штату та мера міста. Відповідний допис з'явився на сторінці Білого дому у мережі X.

Там прикріпили фотографію з нібито пістолетом "стрільця". Трамп стверджує, що ICE довелося "захищати себе", оскільки місцева влада нібито відкликала поліцейських.

"Це пістолет стрілка, заряджений (з двома додатковими повними магазинами!) і готовий до стрілянини — що це взагалі таке? Де місцева поліція? Чому їм не дозволили захищати співробітників ICE? Мер і губернатор відкликали їх? Зазначається, що багатьом із цих поліцейських не дозволили виконувати свою роботу, що ICE мусила захищати себе — нелегко це зробити!", — цитує Білий діи заяву Трампа.

Білий дім | пістолет нібито стрільця у Міннеаполісі

За словами Трампа, щонайменше 12 тисяч "нелегальних злочинців-іноземців" вивезли з Міннесоти. Він стверджує, що якби ті там залишилися, то могло б трапитися щось "набагато гірше", аніж вбивство, новина про яке облетіла світ.

Президент США також закликав облишити силовиків ICE й просто "дати патріотам робити свою роботу".

Скриншот | допис на сторінці Білого дому

Вбивство під час рейдів ICE у США: що відомо

Видання CNN 24 січня повідомило, що у Міннеаполісі помер чоловік, який отримав поранення під час сутичок співробітників федеральної імміграційної служби США. Губернатор Міннесоти Тім Волз стверджував, що поранили під час рейдів ICE.

Подібні інциденти лише посилили обурення людей на тлі протестів. Учасники не хочуть слухати чинну владу й бойкотують її. Влада тим часом намагається застосовувати шляхи заспокоєння протестів.

