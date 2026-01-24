Чергова жертва рейдів ICE: у США силовики з імміграційної служби застрелили чоловіка

У Міннеаполісі помер 51-річний чоловік, який дістав вогнепальне поранення від співробітників федеральної імміграційної служби США. Інцидент стався на тлі масштабних протестів проти посилення імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа.

Як заявив 24 січня губернатор Міннесоти Тім Волз, чоловіка було поранено під час федеральної операції з контролю за дотриманням імміграційного законодавства. При цьому обставини стрілянини досі залишаються незрозумілими, повідомляє телеканал CNN.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін повідомила журналістам, що у чоловіка була вогнепальна зброя з двома магазинами, тому силовики відкрили вогонь.

Інциденти в Міннесоті: що відомо

За інформацією американських журналістів, смертельний інцидент стався на тлі щоденних масових протестів в агломерації Міннеаполіс-Сент-Пол. Демонстрації почалися після стрілянини 7 січня, коли співробітник Імміграційної та митної служби (ICE) відкрив вогонь по автомобілю, внаслідок чого загинула 37-річна Рене Гуд.

Тім Волз, який представляє Демократичну партію в штаті, заявив, що після чергової стрілянини зв'язався з Білим домом. Він публічно закликав президента Дональда Трампа припинити операцію, яку Міністерство внутрішньої безпеки називає найбільшою в історії США з контролю за нелегальною імміграцією.

"Негайно виведіть із Міннесоти тисячі жорстоких, непідготовлених поліцейських", — написав губернатор у соціальних мережах.

Після інциденту біля місця подій зібрався розлючений натовп. Протестувальники вигукували образи на адресу федеральних офіцерів, називали їх "боягузами" і вимагали покинути місто. Загалом, зазначено в матеріалі, протести проти імміграційної політики адміністрації Трампа продовжують набирати обертів і супроводжуються зростанням напруженості між владою і місцевим населенням. Влада продовжує застосовувати додаткові заходи з контролю за натовпом, оскільки ситуація залишається нестабільною, а вулиці, як і раніше, переповнені.

Раніше повідомлялося, що по всій території Сполучених Штатів зібралося понад 2600 запланованих акцій протесту "Ні королям!", де люди виступають проти авторитарних тенденцій та антидемократичних ініціатив президента Дональда Трампа. За інформацією агентства Reuters, учасники не мають наміру спускати главі Білого дому кримінальне переслідування ймовірних політичних супротивників президента.