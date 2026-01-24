Очередная жертва рейдов ICE: в США силовики из иммиграционной службы застрелили мужчину

В Миннеаполисе скончался 51-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение от сотрудников федеральной иммиграционной службы США. Инцидент произошел на фоне масштабных протестов против ужесточения иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа.

Как заявил 24 января губернатор Миннесоты Тим Уолз, мужчина был ранен в ходе федеральной операции по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства. При этом обстоятельства стрельбы до сих пор остаются неясными, сообщает телеканал CNN.

Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин сообщила журналистам, что у мужчины было огнестрельное оружие с двумя магазинами, поэтому силовики открыли огонь.

Инциденты в Миннесоте: что известно

По информации американских журналистов, смертельный инцидент произошел на фоне ежедневных массовых протестов в агломерации Миннеаполис—Сент-Пол. Демонстрации начались после стрельбы 7 января, когда сотрудник Иммиграционной и таможенной службы (ICE) открыл огонь по автомобилю, в результате чего погибла 37-летняя Рене Гуд.

Тим Уолз, представляющий Демократическую партию в штате, заявил, что после очередной стрельбы связался с Белым домом. Он публично призвал президента Дональда Трампа прекратить операцию, которую Министерство внутренней безопасности называет крупнейшей в истории США по контролю за нелегальной иммиграцией.

"Немедленно выведите из Миннесоты тысячи жестоких, неподготовленных полицейских", — написал губернатор в социальных сетях.

После инцидента возле места событий собралась разъяренная толпа. Протестующие выкрикивали оскорбления в адрес федеральных офицеров, называли их "трусами" и требовали покинуть город. В целом, отмечено в материале, протесты против иммиграционной политики администрации Трампа продолжают набирать обороты и сопровождаются ростом напряженности между властями и местным населением. Власти продолжают применять дополнительные меры по контролю за толпой, поскольку ситуация остается нестабильной, а улицы по-прежнему переполнены.

Ранее сообщалось, что по всей территории Соединенных Штатов собралось более 2600 запланированных акций протеста "Нет королям!", где люди выступают против авторитарных тенденций и антидемократических инициатив президента Дональда Трампа. По информации агентства Reuters, участники не намерены спускать главе Белого дома уголовное преследование предполагаемых политических противников президента.