Офицер ICE застрелил женщину во время протестов в США: Трамп обвинил в инциденте леворадикалов

Агент Иммиграционной и таможенной службы (ICE) смертельно ранил 37-летнюю женщину за рулем авто в Миннеаполисе штата Миннесота. После этого на протесты вышли тысячи людей.

Об инциденте во время протестов в США рассказывает BBC. По данным журналистов, стрельба произошла 7 января около 10:25 по местному времени. Министерство внутренней безопасности США заявило, что погибшая Рене Николь Гуд пыталась сбить офицера, и он был вынужден прибегнуть к самообороне.

На распространенных в сети видео можно увидеть внедорожник, заблокировавший улицу, и толпу протестующих вокруг. Один из агентов иммиграционной службы подошел к женщине за рулем, приказал ей выйти из авто и дернул за ручку, другой стоял возле передней части автомобиля. На ролике четко не видно, был ли правоохранитель сбит автомобилем. Агент ICE открыл огонь, когда авто пыталось начать движение. После трех звуков выстрелов внедорожник врезался в машину, которая стояла рядом.

По словам журналистов, после этого инцидента в нескольких частях города состоялись массовые протесты и марши, участники которых возмущались действиями офицера и требовали от ICE уйти из Миннеаполиса. Основные собрания происходили возле места стрельбы.

Также на протесты вышли жители других крупных городов США, в частности Сиэтла, Нью-Йорка, Нового Орлеана и Майами.

"Из соображений безопасности" государственные школы Миннеаполиса отменили занятия до конца недели.

Протесты в США: реакция Трампа на стрельбу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент во время протестов в Миннеаполисе в собственной соцсети Truth Social. Он сообщил, что просмотрел видеозапись события.

"На это ужасно смотреть. Женщина, которая кричала, очевидно, была профессиональной агитаторшей, а женщина за рулем была очень буйной, препятствовала и сопротивлялась, а затем намеренно и жестоко наехала на офицера ICE, который, видно, выстрелил в нее в целях самообороны. Учитывая данное видео трудно поверить, что он жив, но он сейчас выздоравливает в больнице", — написал Трамп.

Он добавил, что обстоятельства и причины инцидента сейчас изучаются, и обвинил в нем "радикальных левых", которые "ежедневно угрожают, нападают и преследуют правоохранителей и агентов ICE".

"Они просто пытаются сделать свою работу — сделать Америку безопасной. Мы должны защищать наших правоохранителей от этого леворадикального движения насилия и ненависти!" — заявил американский президент.

Стрельба во время протестов в США: версии инцидента

По словам начальника полиции Миннеаполиса Брайана О'Хары, водитель авто блокировала дорогу, в когда к ней подошел правоохранитель, "начала убегать".

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что женщина "преследовала и мешала" федеральным агентам и пыталась сбить офицера, совершив акт "внутреннего терроризма". По словам чиновницы, агент сделал "защитные выстрелы" и сам получил ранения и нуждался в медицинской помощи.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в свою очередь заявил, что агент "безрассудно использовал власть, что привело к чьей-то смерти". Он с бранью потребовал, чтобы ICE покинули его город.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз также опроверг федеральные версии инцидента и призвал "не верить пропагандистской машине".

"Государство обеспечит полное, справедливое и быстрое расследование для обеспечения ответственности и справедливости", — написал он в ответ на заявление Министерства внутренней безопасности.

Бывшая вице-президент и конкурентка Дональда Трампа на президентских выборах Камала Харрис назвала версию администрации президента "газлайтингом".

Причина протестов в Миннеаполисе

Журналисты BBC рассказали, что в Миннеаполис в течение последних недель были направлены 2 000 федеральных агентов в ответ на обвинения в мошенничестве с социальным обеспечением в штате Миннесота. Мэр Миннаполиса на пресс-конференции 7 января заявлял, что агенты ICE не делают город безопаснее, а наоборот "сеют хаос на улицах".

По словам журналистов, концентрация сотрудников Министерства внутренней безопасности в Миннеаполисе достигла наибольшего количества за последние годы. Участники акций протестов требуют, чтобы агенты ICE покинули общину.

Протесты в США: детали

Тысячи американцев вышли на митинги в США против политики Дональда Трампа в феврале 2025 года, вскоре после его инаугурации.

В июне из-за массовых протестов в Лос-Анджелесе ввели комендантский час.

Также на фоне шатдауна в США проходили массовые акции против политики Дональда Трампа в октябре. На акциях "Нет королям!" тысячи людей выступали против авторитарных тенденций и антидемократических инициатив 47-го президента.