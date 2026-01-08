Офіцер ICE застрелив жінку під час протестів у США: Трамп звинуватив в інциденті ліворадикалів

Агент Імміграційної та митної служби (ICE) смертельно поранив 37-річну жінку за кермом авто в Міннеаполісі штату Міннесота. Після цього на протести вийшли тисячі людей.

Про інцидент під час протестів у США розповідає BBC. За даними журналістів, стрілянина сталася 7 січня близько 10:25 за місцевим часом. Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що загибла Рене Ніколь Гуд намагалася збити офіцера, і він був вимушений вдатися до самооборони.

На поширених у мережі відео можна побачити позашляховик, що заблокував вулицю, і натовп протестувальників довкола. Один з агентів імміграційної служби підійшов до жінки за кермом, наказав їй вийти з авто та смикнув за ручку, інший стояв біля передньої частини автомобіля. На ролику чітко не видно, чи був правоохоронець збитий автомобілем. Агент ICE відкрив вогонь, коли авто намагалося почати рух. Після трьох звуків пострілів позашляховик врізався в автівку, що стояла поруч.

За словами журналістів, після цього інциденту в кількох частинах міста відбулися масові протести та марші, учасники яких обурювалися діями офіцера та вимагали від ICE піти з Міннеаполіса. Основні зібрання відбувалися біля місця стрілянини.

Також на протести вийшли мешканці інших великих міст США, зокрема Сіетла, Нью-Йорка, Нового Орлеану та Маямі.

"З міркувань безпеки" державні школи Міннеаполіса скасували заняття до кінця тижня.

Протести в США: реакція Трампа на стрілянину

Президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент під час протестів у Міннеаполісі у власній соцмережі Truth Social. Він повідомив, що переглянув відеозапис події.

"На це жахливо дивитися. Жінка, яка кричала, очевидно, була професійною агітаторкою, а жінка за кермом була дуже буйною, перешкоджала та чинила опір, а потім навмисно та жорстоко наїхала на офіцера ICE, який, видно, вистрілив у неї в цілях самооборони. З огляду на дане відео важко повірити, що він живий, але він зараз одужує в лікарні", — написав Трамп.

Він додав що обставини та причини інциденту наразі вивчаються, та звинуватив у ньому "радикальних лівих", які "щодня погрожують, нападають і переслідують правоохоронців і агентів ICE".

"Вони просто намагаються зробити свою роботу — зробити Америку безпечною. Ми повинні захищати наших правоохоронців від цього ліворадикального руху насильства та ненависті!" — заявив американський президент.

Трамп звинуватив в інциденті в Міннеаполісі радикальних лівих Фото: скриншот

Стрілянина під час протестів у США: версії інциденту

За словами начальника поліції Міннеаполіса Браяна О'Хари, водійка авто блокувала дорогу, у коли до неї підійшов правоохоронець, "почала тікати".

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що жінка "переслідувала та заважала" федеральним агентам і намагалася збити офіцера, вчинивши акт "внутрішнього тероризму". За словами урядовиці, агент зробив "захисні постріли" і сам дістав поранення та потребував медичної допомоги.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей своєю чергою заявив, що агент "безрозсудно використовував владу, що призвело до чиєїсь смерті". Він з лайкою вимагав, щоб ICE покинули його місто.

Губернатор штату Міннесота Тім Волз також спростував федеральні версії інциденту та закликав "не вірити пропагандистській машині".

"Держава забезпечить повне, справедливе та швидке розслідування для забезпечення відповідальності та справедливості", — написав він у відповідь на заяву Міністерства внутрішньої безпеки.

Колишня віцепрезидентка та конкурентка Дональда Трампа на президентських виборах Камала Гарріс назвала версію адміністрації президента "газлайтингом".

Причина протестів у Міннеаполісі

Журналісти BBC розповіли, що до Міннеаполіса протягом останніх тижнів були направлені 2 000 федеральних агентів у відповідь на звинувачення у шахрайстві з соціальним забезпеченням у штаті Міннесота. Мер Міннаполіса на пресконференції 7 січня заявляв, що агенти ICE не роблять місто безпечнішим, а навпаки "сіють хаос на вулицях".

За словами журналістів, концентрація співробітників Міністерства внутрішньої безпеки в Міннеаполісі сягнуло найбільшої кількості за останні роки. Учасники акцій протестів вимагають, щоб агенти ICE залишили громаду.

Протести в США: деталі

Тисячі американців вийшли на мітинги у США проти політики Дональда Трампа в лютому 2025 року, невдовзі після його інавгурації.

У червні через масові протести в Лос-Анджелесі запровадили комендантську годину.

Також на тлі шатдауну в США проходили масові акції проти політики Дональда Трампа у жовтні. На акціях "Ні королям!" тисячі людей виступали проти авторитарних тенденцій і антидемократичних ініціатив 47-го президента.