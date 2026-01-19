В начале недели гривна еще больше теряет позиции относительно основных валют. Доллар и евро обновляют максимумы, при этом резкого всплеска спроса на валюту на рынке не фиксируют. Сколько стоит сейчас валюта и что будет дальше? Аналитик спрогнозировал курс валют в конце января.

В январе 2026 года гривна продолжает терять позиции относительно доллара и евро, о чем свидетельствует курс валют 19 января. По словам финансового аналитика, члена Украинского общества финансовых аналитиков Андрея Шевчишина, текущее ослабление гривны имеет управляемый характер и связано сразу с несколькими фундаментальными факторами.

Контролируемая девальвация гривны: позиция НБУ

Эксперт считает, что НБУ сознательно делает эти шаги, перейдя к модели контролируемого ослабления курса гривны.

"Главное событие начала года — это контролируемая девальвация гривны. Для этого были факторы, которыми Нацбанк фактически воспользовался, работая на опережение", — отмечает Андрей Шевчишин.

Несмотря на то, что золотовалютные резервы Украины находятся на исторически высоком уровне, а это более 57 млрд долларов, а платежный баланс сведен с профицитом, Нацбанк начал постепенно сдавать курсовые позиции, которые жестко удерживал еще в конце 2025 года.

"Уровни 43 грн за доллар и 50 грн за евро НБУ очень крепко защищал в четвертом квартале и в декабре, но в начале января они были пройдены очень быстро", — отмечает эксперт.

Наличный курс евро будет оставаться относительно стабильным Фото: Pixabay

Причины роста курса валют в Украине

Одной из ключевых причин изменения курсовой политики Шевчишин называет риск нехватки внешнего финансирования в этом году.

"Главная предпосылка ослабления гривны — это риск недофинансирования бюджета в 2026 году. Девальвация не решает проблему, но позволяет получить больше гривны из того же количества валюты", — объясняет он.

В то же время золотовалютные резервы остаются на исторически максимальном уровне — 57,3 млрд долларов, а платежный баланс сведен с рекордным профицитом

По его словам, несмотря на одобренные пакеты помощи от ЕС, реальные бюджетные поступления могут быть меньше ожиданий, а дополнительные военные расходы не полностью заложены в смету.

Сезонный фактор также способствует повышению курса доллара. Шевчишин считает, что вторым важным фактором высокого курса валют в Украине является именно традиционная сезонность. В январе экспорт уменьшается, тогда как импорт остается относительно стабильным.

"В январе мы всегда видим снижение экспорта. Это означает меньшее предложение валюты при стабильном импорте, а значит — рост валютного дефицита", — объясняет Шевчишин.

Именно это стало причиной роста чистого спроса бизнеса на валюту на межбанке, даже без активизации покупок со стороны населения.

Влияние мирового рынка играет роль, ведь доллар растет глобально. Это и есть еще один фактор. Именно укрепление доллара на мировом рынке. Евро с начала года ослаб к доллару более чем на 1%.

"Доллар растет против большинства мировых валют. И Нацбанк был вынужден корректировать курс сразу и доллара, и евро, чтобы выровнять кросс-курсы на внутреннем рынке", — объясняет аналитик.

По его словам, регулятор выбрал модель, при которой ослабляются обе валюты к гривне, а не фиксируется одна из них.

Главным дирижером валютного рынка остается НБУ. Именно он определяет скорость и глубину движения курса

Чего ждать от курса валют до конца января

По мнению Андрея Шевчишина, январь традиционно остается месяцем ослабления гривны, и текущий курс и его динамика это подтверждают.

"Январь исторически является периодом курсового давления из-за сезонного дисбаланса экспорта и импорта, а также активных бюджетных расходов", — отмечает он.

По прогнозу эксперта наличный доллар может колебаться в диапазоне 43,65-44 грн, а евро будет оставаться относительно стабильным — около 50,7-51 грн.

Стоимость наличного доллара сохраняет потенциал для роста в зону 43,65-44 грн за доллар

Нацбанк и в дальнейшем будет сдерживать резкие колебания с помощью валютных интервенций.

"Главным дирижером валютного рынка остается НБУ. Именно он определяет скорость и глубину движения курса", — заключает Шевчишин.

В то же время во второй половине февраля, при условии восстановления экспорта, гривна может получить временную поддержку.

Как Фокус писал ранее, доллар в очередной раз обновил исторический максимум в конце прошлой недели. Так, 17 января доллар стоил 43,39 грн, а уже сегодня, 19 января, доллар США, по данным НБУ, стоит 43,41 грн.