На початку тижня гривня ще більше втрачає позиції щодо основних валют. Долар і євро оновлюють максимуми, водночас різкого сплеску попиту на валюту на ринку не фіксують. Скільки коштує зараз валюта та що буде далі? Аналітик спрогнозував курс валют наприкінці січня.

У січні 2026 року гривня продовжує втрачати позиції щодо долара і євро, про що свідчить курс валют 19 січня. За словами фінансового аналітика, члена Українського товариства фінансових аналітиків Андрія Шевчишина, поточне послаблення гривні має керований характер і пов’язане одразу з кількома фундаментальними чинниками.

Контрольована девальвація гривні: позиція НБУ

Експерт вважає, що НБУ свідомо робить ці кроки, перейшовши до моделі контрольованого послаблення курсу гривні.

"Головна подія початку року — це контрольована девальвація гривні. Для цього були чинники, якими Нацбанк фактично скористався, працюючи на випередження", — зазначає Андрій Шевчишин.

Попри те, що золотовалютні резерви України перебувають на історично високому рівні, а це понад 57 млрд доларів, а платіжний баланс зведений із профіцитом, Нацбанк почав поступово здавати курсові позиції, які жорстко утримував ще наприкінці 2025 року.

"Рівні 43 грн за долар і 50 грн за євро НБУ дуже міцно захищав у четвертому кварталі та в грудні, але на початку січня вони були пройдені дуже швидко", — наголошує експерт.

Готівковий курс євро залишатиметься відносно стабільним Фото: Pixabay

Причини зростання курсу валют в Україні

Однією з ключових причин зміни курсової політики Шевчишин називає ризик нестачі зовнішнього фінансування цьогоріч.

"Головна передумова послаблення гривні — це ризик недофінансування бюджету в 2026 році. Девальвація не вирішує проблему, але дає змогу отримати більше гривні з тієї ж кількості валюти", — пояснює він.

За його словами, попри схвалені пакети допомоги від ЄС, реальні бюджетні надходження можуть бути меншими за очікування, а додаткові військові витрати не повністю закладені в кошторис.

Сезонний чинник також сприяє підвищенню курсу долара. Шевчишин каже, що другим важливим чинником високого курсу валют в Україні є саме традиційна сезонність. У січні експорт зменшується, тоді як імпорт залишається відносно стабільним.

"У січні ми завжди бачимо зниження експорту. Це означає меншу пропозицію валюти при стабільному імпорті, а отже — зростання валютного дефіциту", — пояснює Шевчишин.

Саме це стало причиною зростання чистого попиту бізнесу на валюту на міжбанку, навіть без активізації покупок з боку населення.

Вплив світового ринку грає роль, адже долар зростає глобально. І це ще один чинник, а саме, зміцнення долара на світовому ринку. Євро з початку року ослаб до долара більш ніж на 1%.

"Долар зростає проти більшості світових валют. І Нацбанк був змушений коригувати курс одразу і долара, і євро, щоб вирівняти кроскурси на внутрішньому ринку", — пояснює аналітик.

За його словами, регулятор обрав модель, за якої послаблюються обидві валюти до гривні, а не фіксується одна з них.

Чого чекати від курсу валют до кінця січня

На думку Андрія Шевчишина, січень традиційно залишається місяцем послаблення гривні, і поточний курс та його динаміка це підтверджують.

"Січень історично є періодом курсового тиску через сезонний дисбаланс експорту та імпорту, а також активні бюджетні видатки", — зазначає він.

За прогнозом експерта готівковий долар може коливатися в діапазоні 43,65–44 грн, а євро залишатиметься відносно стабільним — приблизно 50,7–51 грн.

Нацбанк і надалі стримуватиме різкі коливання за допомогою валютних інтервенцій.

"Головним диригентом валютного ринку залишається НБУ. Саме він визначає швидкість і глибину руху курсу", — підсумовує Шевчишин.

Водночас у другій половині лютого, за умови відновлення експорту, гривня може отримати тимчасову підтримку.

Як Фокус писав раніше, долар вкотре оновив історичний максимум наприкінці минулого тижня. Так, 17 січня долар коштував 43,39 грн, а вже сьогодні, 19 січня, долар США, за даними НБУ, коштує 43,41 грн.