Долар знову зростає: яким буде курс валют 19 січня
Долар знову дорожчає, а євро тримається. Фокус з'ясував, чи зміниться картина з понеділка і в який бік.
Національний банк України надав офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 19 січня, який свідчить, що курс долара знову повзе догори. В понеділок долар США за даними НБУ коштуватиме на 2 копійки більше, ніж днем раніше. Що буде з курсом валют та чи зупиниться сповзання гривні, читайте далі.
Курс долара
1 долар США (USD) коштуватиме 43,41 (це на 2 коп. більше, ніж 18 січня)
Курс євро
За 1 євро (EUR) 19 січня віддаватимемо 50,43 (+0 коп.). Євро тримається.
Курс злотого
1 польський злотий (PLN) коштує 11,93 (-6 коп.)
За словами фінансового аналітика, члена Українського товариства фінансових аналітиків Андрія Шевчишина, послаблення гривні контрольоване.
"Для цього були об’єктивні фактори, якими Національний банк фактично скористався, діючи на випередження.Минулого року НБУ утримував курс у визначених коридорах. Однак уже з 5 січня, після завершення новорічних канікул, гривня почала доволі різко втрачати позиції — і це сталося без суттєвих змін у реальному попиті на валюту. За короткий проміжок часу долар упевнено подолав позначку 43 грн, а євро — 50 грн. Саме ці рівні Нацбанк жорстко захищав у четвертому кварталі та в грудні минулого року, але тепер вони були пройдені дуже швидко", — зазначив він.
Курс валют: прогноз на січень-лютий
Найближчим часом НБУ, ймовірно, утримуватиме курс євро відносно стабільним, дозволяючи гривні поступово слабшати до долара, зазначає експерт. А щодо прогнозу, то має відбутися стабілізація євро в діапазоні 50,70-51,00 грн, а також є потенціал зростання готівкового долара до 43,65-44,00 грн.
"Січень традиційно є місяцем послаблення гривні. Натомість у другій половині лютого, зі зростанням експорту, гривня може отримати підтримку. Серед ключових подій: Всесвітній економічний форум у Давосі, можливі переговори щодо післявоєнного фінансування України, рішення НБУ 29 січня щодо облікової ставки, що може знизити привабливість гривневих депозитів", — прогнозує Шевчишин.
Нагадаємо, вихідні долар розпочав із зростання до 43,39 грн, а євро 17 січня коштувало 50,44 грн.