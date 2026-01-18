Долар знову дорожчає, а євро тримається. Фокус з'ясував, чи зміниться картина з понеділка і в який бік.

Національний банк України надав офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 19 січня, який свідчить, що курс долара знову повзе догори. В понеділок долар США за даними НБУ коштуватиме на 2 копійки більше, ніж днем раніше. Що буде з курсом валют та чи зупиниться сповзання гривні, читайте далі.

Курс долара

1 долар США (USD) коштуватиме 43,41 (це на 2 коп. більше, ніж 18 січня)

Курс євро

За 1 євро (EUR) 19 січня віддаватимемо 50,43 (+0 коп.). Євро тримається.

Курс злотого

1 польський злотий (PLN) коштує 11,93 (-6 коп.)

За словами фінансового аналітика, члена Українського товариства фінансових аналітиків Андрія Шевчишина, послаблення гривні контрольоване.

Відео дня

"Для цього були об’єктивні фактори, якими Національний банк фактично скористався, діючи на випередження.Минулого року НБУ утримував курс у визначених коридорах. Однак уже з 5 січня, після завершення новорічних канікул, гривня почала доволі різко втрачати позиції — і це сталося без суттєвих змін у реальному попиті на валюту. За короткий проміжок часу долар упевнено подолав позначку 43 грн, а євро — 50 грн. Саме ці рівні Нацбанк жорстко захищав у четвертому кварталі та в грудні минулого року, але тепер вони були пройдені дуже швидко", — зазначив він.

Курс валют: прогноз на січень-лютий

Найближчим часом НБУ, ймовірно, утримуватиме курс євро відносно стабільним, дозволяючи гривні поступово слабшати до долара, зазначає експерт. А щодо прогнозу, то має відбутися стабілізація євро в діапазоні 50,70-51,00 грн, а також є потенціал зростання готівкового долара до 43,65-44,00 грн.

"Січень традиційно є місяцем послаблення гривні. Натомість у другій половині лютого, зі зростанням експорту, гривня може отримати підтримку. Серед ключових подій: Всесвітній економічний форум у Давосі, можливі переговори щодо післявоєнного фінансування України, рішення НБУ 29 січня щодо облікової ставки, що може знизити привабливість гривневих депозитів", — прогнозує Шевчишин.

Нагадаємо, вихідні долар розпочав із зростання до 43,39 грн, а євро 17 січня коштувало 50,44 грн.