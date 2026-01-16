Долар зріс до 43,39 грн (+0,15 грн до попереднього дня), євро — 50,44 грн, злотий тримається на рівні 11,98 грн.

Станом на 17 січня гривня продовжує поступово слабшати щодо основних іноземних валют. Найпомітніше зростання зафіксоване по долару США, який встановив новий історичний максимум.

Долар — офіційний курс

Долар США 17 січня коштуватиме 43,3927 грн;

Курс євро

За євро віддаватимемо 50,4375 грн;

Курс злотого

Злотий — 11,9826 грн.

Джерело: Національний банк України (bank.gov.ua)

Важливо

Тож згідно із даними Нацбанку, долар зріс до 43,39 грн (+0,15 грн до попереднього дня), євро — 50,44 грн, злотий тримається на рівні 11,98 грн.

Аналітики пов’язують ослаблення гривні із сезонним зростанням попиту на валюту, а також із зовнішніми чинниками, зокрема коливаннями на міжнародних ринках та очікуваннями щодо подальшої макрофінансової допомоги.

Водночас, за оцінками банкірів, курс на 17–18 січня залишатиметься відносно стабільним як на міжбанківському валютному ринку, так і в готівкових касах банків та обмінниках.

Курс валют: міжбанк і готівковий ринок

Міжбанківський ринок

За підсумками торгів 16 січня та з урахуванням прогнозу на 17 січня, курси перебувають у таких межах:

Долар США — 43,42–43,45 грн;

Євро — 50,35–50,45 грн;

Польський злотий — 11,95–12,00 грн.

Готівковий ринок (обмінники, 16 січня)

В обмінних пунктах курси залишаються дещо вищими за міжбанк:

Долар: купівля — близько 43,30 грн, продаж — 43,50 грн;

Євро: купівля — 50,20 грн, продаж — 50,70 грн;

Злотий: купівля — 11,90 грн, продаж — 12,10 грн.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясував, чи справді гривня входить у нову фазу падіння і що робити із заощадженням. Як казав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов, зараз не йдеться про різку зміну курсового тренду, а про коригування курсових орієнтирів відповідно до поточних економічних умов. Тож важливо, що цей процес не створив фундаментальних ризиків для подальшого ослаблення гривні.