Курси долара та євро сьогодні не припиняють зростання. Фокус з'ясував, чи справді гривня входить у нову фазу падіння і що робити з заощадженням.

НБУ оголосив офіційний курс в Україні на 13 січня: долар коштує 43,2 грн (+0,9 грн), а євро — 50,5 грн (+1,1 грн). Це нові "історичні рекорди", які додають українцям неабияких переживань. Але чи означає це, що гривня входить у затяжне падіння та чи варто саме зараз купувати валюту?

Курс валют 13 січня: динаміка та реалії

Валюта Курс на 09.01 Курс на 12.01 Курс НБУ на 13.01 Зміна за тиждень Спред у банках (прибл.) USD 42,3 грн 43,1 грн 43,2 грн +2% +0,6 грн (~43,8 грн) EUR 49,4 грн 50,4 грн 50,5 грн +2,2% +1 грн (~51,5 грн)

*Джерело: НБУ (12.01.2026).

"Це не злам тренду": що буде з валютою взимку

"За наявними макроекономічними передумовами можна очікувати, що впродовж найближчих двох-трьох місяців валютний ринок перебуватиме у відносно збалансованому стані", — коментує курс валют віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов і закликає не драматизувати ситуацію та дивитися на ринок у ширшому макроекономічному контексті.

"За наявними макроекономічними передумовами можна очікувати, що впродовж найближчих двох–трьох місяців валютний ринок перебуватиме у відносно збалансованому стані. Коливання, зафіксовані на початку січня, були короткими й прогнозованими ще наприкінці минулого року", — пояснює він.

Розрахунок на те, що валюту, придбану за підвищеним курсом, вдасться продати з прибутком через один-два місяці, у більшості випадків не виправдовується

За його словами, зараз не йдеться про різку зміну курсового тренду, а про коригування курсових орієнтирів відповідно до поточних економічних умов. Тож важливо, що цей процес не створив фундаментальних ризиків для подальшого ослаблення гривні.

Ба більше, наприкінці січня та у лютому експерт очікує період відносної курсової стабільності.

"За базовим сценарієм, курси навряд чи системно виходитимуть за межі 43,2 грн за долар та 50,5 грн за євро, за умови відсутності позапланових зовнішніх або внутрішніх шоків", — додав Мамедов.

За офіційним курсом 13 січня: долар коштує 43,2 грн Фото: Pixels

У чому зберігати кошти: не ставте на одне

Передусім, експерт радить відмовитися від крайнощів.

"У контексті управління особистими фінансами доцільно говорити не про один інструмент збереження коштів, а про їх поєднання", — додав він.

Варто уникати імпульсивних рішень щодо масового придбання валюти. У періоди підвищеної волатильності різниця між курсами купівлі та продажу суттєво зростає, що автоматично збільшує втрати для покупця

Оптимальною Мамедов називає стратегію диверсифікації: частину коштів тримати у валюті, частину — у гривні для поточних витрат, а решту — на банківських депозитах.

"Придбання валюти в цьому випадку варто розглядати як елемент фінансової безпеки. Такий підхід знижує психологічні ризики та підвищує відчуття фінансової стійкості, однак не гарантує отримання доходу у короткостроковому горизонті", — пояснює експерт..

Чому "купити зараз і заробити" — погана ідея

Окремо Мамедов застерігає від імпульсивних валютних рішень у періоди пікових курсів: "У періоди підвищеної волатильності різниця між курсами купівлі та продажу суттєво зростає".

На початку січня спред сягав 0,9-1 грн, а станом на 12 січня становить у середньому близько 0,6 грн для долара і 1 грн для євро.

Фактично це означає, що на початку січня реальна ціна купівлі долара для населення наближалася до 44 грн.

За таких умов розрахунок на швидкий прибуток майже не працює: "Розрахунок на те, що валюту, придбану за підвищеним курсом, вдасться продати з прибутком через один-два місяці, у більшості випадків не виправдовується".

Коливання курсу в січні прогнозовані ще наприкінці минулого року Фото: Unsplash

Депозити: гривня має сенс

На тлі курсових коливань банкір звертає увагу на гривневі депозити.

"Наприкінці січня банки ще можуть зберігати підвищені акційні ставки — 16-17% річних".

Після сплати податків це дає 12–13% річних, що за умов інфляції 0,2% у грудні, очікуваних 0,3–0,5% у січні та прогнозу НБУ 6,6% у 2026 році дозволяє отримати реальний прибуток 2-3%.

Щоб хоча б вийти в нуль після купівлі валюти, курс її продажу має бути не нижчим за курс придбання Фото: Pixabay

Чи є дефіцит валюти на ринку

Важливим стабілізаційним чинником, за словами Мамедова, залишається зовнішня допомога. За наявності міжнародних резервів на рівні майже 57 млрд доларів говорити про дефіцит валюти на ринку немає підстав.

Саме дефіцит, наголошує він, зазвичай є причиною тривалого та неконтрольованого зростання курсу.

У найближчі два-три місяці можливості заробити на курсовій різниці для населення залишатимуться обмеженими, особливо якщо еквівалент придбаної валюти не перевищує 1000 доларів або євро

Аналітики підтверджують, що паніки в цифрах немає.

фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин також звертає увагу, що реального сплеску попиту на валюту наразі не зафіксовано. Дані міжбанку та готівкового ринку свідчать, що чистий попит у 2026 році нижчий, ніж у 2025-му.

"Реального значного зростання попиту та чистого попиту на валюту, в порівнянні з минулим роком, поки немає", — пояснює Шевчишин.

А інвестиційний експерт Сергій Фурса нагадує, що масштаб ослаблення гривні перебільшують емоційно.

"Якщо закопатись у цифри, то це рух на 2%. Тобто, реально, ні про що", — коментує ситуацію фінансовий експерт..

Отже нинішній валютний стрибок — це поєднання сезонних факторів, бюджетної динаміки та контрольованої політики НБУ, а не сигнал до панічної втечі з гривні.

Ставка на тотальну конвертацію заощаджень у валюту з розрахунком на швидкий прибуток виглядає необґрунтованою. А от холодний розрахунок, диверсифікація та відмова від емоційних рішень — саме те, що може допомогти пережити черговий "історичний максимум" без фінансових втрат.

"Інфляційні процеси характерні не лише для України, а й для економік США та ЄС, тож зберігання коштів у валюті саме по собі не є гарантією збереження їхньої реальної вартості", — каже Сергій Мамедов.

