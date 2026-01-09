Новий рекорд: курс долара вперше перевищив 43 гривні

Національний банк України змінив курс гривні відносно долара. Новий офіційний курс діятиме вже наступного тижня, з 12 січня, — 43,0757 грн за один долар.

Цей показник є рекордним в історії України. Долар підіймається на рекордний показник вже вшосте цьогоріч. Про новий курс повідомили на сайті Нацбанку.

У 2025-му році долар теж піднявся на початку року, вийшовши на пік за весь рік — 42,28 грн, але потім майже весь рік курс не підіймався вище за 42 грн.

Курс євро на 12 січня 2026 року Нацбанк встановив на рівні 50,1444 грн — на 3 копійки нижче порівняно з п'ятницею. Утім, на відміну від долара, зростання євро на початку минулого року не було.

У державному бюджеті на 2026 рік закладено курс долара у 45,7 грн.

Раніше повідомлялося, що 8 січня курс долара і євро досягли максимальних показників у 2026 році: 43 грн і 50 грн відповідно. Зростання викликало ажіотаж серед українців. Утім експерти пояснюють, що причин для паніки немає. Воно пов'язане з тим, що в грудні йдуть великі витрати в бюджеті країни, тому в січні курс може "підстрибнути".

Водночас ще восени аналітики прогнозували можливе поступове ослаблення гривні. При цьому, порівняно з кінцем 2024 року ситуація значно стабільніша. Тоді регулятор витратив близько $5,3 млрд для стримування надлишкового попиту, що перевищував пропозицію на 30-40%. Наразі розрив становить близько 10%, з тенденцією до зниження до кінця місяця.