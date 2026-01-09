Новый рекорд: курс доллара впервые превысил 43 гривны

Национальный банк Украины изменил курс гривны по отношению к доллару. Новый официальный курс будет действовать уже на следующей неделе, с 12 января, — 43,0757 грн за один доллар.

Этот показатель является рекордным в истории Украины. Доллар поднимается на рекордный показатель уже в шестой раз в этом году. О новом курсе сообщили на сайте Нацбанка.

В 2025-м году доллар тоже поднялся в начале года, выйдя на пик за весь год — 42,28 грн, но потом почти весь год курс не поднимался выше 42 грн.

Курс евро на 12 января 2026 года Нацбанк установил на уровне 50,1444 грн — на 3 копейки ниже по сравнению с пятницей. Впрочем, в отличие от доллара, роста евро в начале прошлого года не было.

Курс доллара и евро Фото: Скриншот

В государственном бюджете на 2026 год заложен курс доллара в 45,7 грн.

Ранее сообщалось, что 8 января курс доллара и евро достигли максимальных показателей в 2026 году: 43 грн и 50 грн соответственно. Рост вызвал ажиотаж среди украинцев. Впрочем эксперты объясняют, что причин для паники нет. Оно связано с тем, что в декабре идут большие расходы в бюджете страны, поэтому в январе курс может "подпрыгнуть".

В то же время еще осенью аналитики прогнозировали возможное постепенное ослабление гривны. При этом, по сравнению с концом 2024 года ситуация значительно стабильнее. Тогда регулятор потратил около $5,3 млрд для сдерживания избыточного спроса, превышавшего предложение на 30-40%. Сейчас разрыв составляет около 10%, с тенденцией к снижению к концу месяца.