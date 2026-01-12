Скачок курса: покупать, продавать или ждать — что будет с валютой
Курсы доллара и евро сегодня не прекращают рост. Фокус выяснил, действительно ли гривна входит в новую фазу падения и что делать со сбережениями.
НБУ объявил официальный курс в Украине на 13 января: доллар стоит 43,2 грн (+0,9 грн), а евро — 50,5 грн (+1,1 грн). Это новые "исторические рекорды", которые добавляют украинцам немалых переживаний. Но означает ли это, что гривна входит в затяжное падение и стоит ли именно сейчас покупать валюту?
Курс валют 13 января: динамика и реалии: динамика и реалии
Валюта
Курс на 09.01
Курс на 12.01
Курс НБУ на 13.01
Зміна за тиждень
Спред у банках (прибл.)
USD
42,3 грн
43,1 грн
43,2 грн
+2%
+0,6 грн (~43,8 грн)
EUR
49,4 грн
50,4 грн
50,5 грн
+2,2%
+1 грн (~51,5 грн)
*Источник: НБУ (12.01.2026).
"Это не слом тренда": что будет с валютой зимой
"При имеющихся макроэкономических предпосылках можно ожидать, что в течение ближайших двух-трех месяцев валютный рынок будет находиться в относительно сбалансированном состоянии", — комментирует курс валют вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов и призывает не драматизировать ситуацию и смотреть на рынок в более широком макроэкономическом контексте.
"При существующих макроэкономических предпосылках можно ожидать, что в течение ближайших двух-трех месяцев валютный рынок будет находиться в относительно сбалансированном состоянии. Колебания, зафиксированные в начале января, были короткими и прогнозируемыми еще в конце прошлого года", — объясняет он.
Расчет на то, что валюту, приобретенную по повышенному курсу, удастся продать с прибылью через один-два месяца, в большинстве случаев не оправдывается
По его словам, сейчас речь не идет о резком изменении курсового тренда, а о корректировке курсовых ориентиров в соответствии с текущими экономическими условиями. Поэтому важно, что этот процесс не создал фундаментальных рисков для дальнейшего ослабления гривны.
Более того, в конце января и в феврале эксперт ожидает период относительной курсовой стабильности.
"По базовому сценарию, курсы вряд ли системно будут выходить за пределы 43,2 грн за доллар и 50,5 грн за евро, при условии отсутствия внеплановых внешних или внутренних шоков", — добавил Мамедов.
В чем хранить средства: не ставьте на одно
Прежде всего, эксперт советует отказаться от крайностей.
"В контексте управления личными финансами целесообразно говорить не об одном инструменте сохранения средств, а об их сочетании", — добавил он.
Следует избегать импульсивных решений по массовому приобретению валюты. В периоды повышенной волатильности разница между курсами покупки и продажи существенно возрастает, что автоматически увеличивает потери для покупателя
Оптимальной Мамедов называет стратегию диверсификации: часть средств держать в валюте, часть — в гривне для текущих расходов, а остальные — на банковских депозитах.
"Приобретение валюты в этом случае следует рассматривать как элемент финансовой безопасности. Такой подход снижает психологические риски и повышает ощущение финансовой устойчивости, однако не гарантирует получение дохода в краткосрочном горизонте", — объясняет эксперт.
Почему "купить сейчас и заработать" — плохая идея
Отдельно Мамедов предостерегает от импульсивных валютных решений в периоды пиковых курсов: "В периоды повышенной волатильности разница между курсами покупки и продажи существенно возрастает".
В начале января спред достигал 0,9-1 грн, а по состоянию на 12 января составляет в среднем около 0,6 грн для доллара и 1 грн для евро.
Фактически это означает, что в начале января реальная цена покупки доллара для населения приближалась к 44 грн.
В таких условиях расчет на быструю прибыль почти не работает: "Расчет на то, что валюту, приобретенную по повышенному курсу, удастся продать с прибылью через один-два месяца, в большинстве случаев не оправдывается".
Депозиты: гривна имеет смысл
На фоне курсовых колебаний банкир обращает внимание на гривневые депозиты.
"В конце января банки еще могут сохранять повышенные акционные ставки — 16-17% годовых".
После уплаты налогов это дает 12-13% годовых, что в условиях инфляции 0,2% в декабре, ожидаемых 0,3-0,5% в январе и прогноза НБУ 6,6% в 2026 году позволяет получить реальную прибыль 2-3%.
Есть ли дефицит валюты на рынке
Важным стабилизационным фактором, по словам Мамедова, остается внешняя помощь. При наличии международных резервов на уровне почти 57 млрд долларов говорить о дефиците валюты на рынке нет оснований.
Именно дефицит, отмечает он, обычно является причиной длительного и неконтролируемого роста курса.
В ближайшие два-три месяца возможности заработать на курсовой разнице для населения будут оставаться ограниченными, особенно если эквивалент приобретенной валюты не превышает 1000 долларов или евро
Аналитики подтверждают, что паники в цифрах нет.
финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин также обращает внимание, что реального всплеска спроса на валюту пока не зафиксировано. Данные межбанка и наличного рынка свидетельствуют, что чистый спрос в 2026 году ниже, чем в 2025-м.
"Реального значительного роста спроса и чистого спроса на валюту, по сравнению с прошлым годом, пока нет", — объясняет Шевчишин.
А инвестиционный эксперт Сергей Фурса напоминает, что масштаб ослабления гривны преувеличивают эмоционально.Важно
"Если закопаться в цифры, то это движение на 2%. То есть, реально, ни о чем", — комментирует ситуацию финансовый эксперт.
Так что нынешний валютный скачок — это сочетание сезонных факторов, бюджетной динамики и контролируемой политики НБУ, а не сигнал к паническому бегству из гривны.
Ставка на тотальную конвертацию сбережений в валюту с расчетом на быструю прибыль выглядит необоснованной. А вот холодный расчет, диверсификация и отказ от эмоциональных решений — именно то, что может помочь пережить очередной "исторический максимум" без финансовых потерь.
"Инфляционные процессы характерны не только для Украины, но и для экономик США и ЕС, поэтому хранение средств в валюте само по себе не является гарантией сохранения их реальной стоимости", — говорит Сергей Мамедов.
Днями Национальный банк Украины изменил курс гривны по отношению к доллару. Фокус уже сообщал о том, сколько будет действовать новый официальный курс.