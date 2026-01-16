Доллар вырос до 43,39 грн (+0,15 грн к предыдущему дню), евро — 50,44 грн, злотый держится на уровне 11,98 грн.

По состоянию на 17 января гривна продолжает постепенно ослабевать относительно основных иностранных валют. Самый заметный рост зафиксирован по доллару США, который установил новый исторический максимум.

Доллар — официальный курс

Доллар США 17 января будет стоить 43,3927 грн;

Курс евро

За евро будем отдавать 50,4375 грн;

Курс злотого

Злотый — 11,9826 грн.

Источник: Национальный банк Украины (bank.gov.ua)

Важно

Куда летит гривна: стоит ли паниковать из-за рекордного подорожания доллара

Поэтому согласно данным Нацбанка, доллар вырос до 43,39 грн (+0,15 грн к предыдущему дню), евро — 50,44 грн, злотый держится на уровне 11,98 грн.

Аналитики связывают ослабление гривны с сезонным ростом спроса на валюту, а также с внешними факторами, в частности колебаниями на международных рынках и ожиданиями относительно дальнейшей макрофинансовой помощи.

Відео дня

В то же время, по оценкам банкиров, курс на 17-18 января будет оставаться относительно стабильным как на межбанковском валютном рынке, так и в наличных кассах банков и обменниках.

Курс валют: межбанк и наличный рынок: межбанк и наличный рынок

Межбанковский рынок

По итогам торгов 16 января и с учетом прогноза на 17 января, курсы находятся в следующих пределах:

Доллар США — 43,42-43,45 грн;

Евро — 50,35-50,45 грн;

Польский злотый — 11,95-12,00 грн.

Наличный рынок (обменники, 16 января)

В обменных пунктах курсы остаются несколько выше межбанковских:

Доллар: покупка — около 43,30 грн, продажа — 43,50 грн;

Евро: покупка — 50,20 грн, продажа — 50,70 грн;

Злотый: покупка — 11,90 грн, продажа — 12,10 грн.

Напомним, ранее Фокус выяснил, действительно ли гривна входит в новую фазу падения и что делать со сбережениями. Как говорил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов, сейчас речь не идет о резком изменении курсового тренда, а о корректировке курсовых ориентиров в соответствии с текущими экономическими условиями. Поэтому важно, что этот процесс не создал фундаментальных рисков для дальнейшего ослабления гривны.