Доллар снова дорожает, а евро держится. Фокус выяснил, изменится ли картина с понедельника и в какую сторону.

Национальный банк Украины предоставил официальный курс гривны относительно иностранных валют на 19 января, который свидетельствует, что курс доллара снова ползет вверх. В понедельник доллар США по данным НБУ будет стоить на 2 копейки больше, чем днем ранее. Что будет с курсом валют и остановится ли сползание гривны, читайте дальше.

Курс доллара

1 доллар США (USD) будет стоить 43,41 (это на 2 коп. больше, чем 18 января)

Курс евро

За 1 евро (EUR) 19 января будем отдавать 50,43 (+0 коп.). Евро держится.

Курс злотого

1 польский злотый (PLN) стоит 11,93 (-6 коп.)

По словам финансового аналитика, члена Украинского общества финансовых аналитиков Андрея Шевчишина, ослабление гривны контролируемое.

"Для этого были объективные факторы, которыми Национальный банк фактически воспользовался, действуя на опережение В прошлом году НБУ удерживал курс в определенных коридорах. Однако уже с 5 января, после завершения новогодних каникул, гривна начала довольно резко терять позиции — и это произошло без существенных изменений в реальном спросе на валюту. За короткий промежуток времени доллар уверенно преодолел отметку 43 грн, а евро — 50 грн. Именно эти уровни Нацбанк жестко защищал в четвертом квартале и в декабре прошлого года, но теперь они были пройдены очень быстро", — отметил он.

Курс валют: прогноз на январь-февраль

В ближайшее время НБУ, вероятно, будет удерживать курс евро относительно стабильным, позволяя гривне постепенно ослабевать к доллару, отмечает эксперт. А что касается прогноза, то должна произойти стабилизация евро в диапазоне 50,70-51,00 грн, а также есть потенциал роста наличного доллара до 43,65-44,00 грн.

"Январь традиционно является месяцем ослабления гривны. Зато во второй половине февраля, с ростом экспорта, гривна может получить поддержку. Среди ключевых событий: Всемирный экономический форум в Давосе, возможные переговоры по послевоенному финансированию Украины, решение НБУ 29 января по учетной ставке, что может снизить привлекательность гривневых депозитов", — прогнозирует Шевчишин.

Напомним, выходные доллар начал с роста до 43,39 грн, а евро 17 января стоило 50,44 грн.