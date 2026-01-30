Долар має коштувати 22,71 грн: "індекс Біг Мака" виявив недооціненість валюти України

Згідно з так званим "індексом Біг Мака", українська валюта лишається суттєво недооціненою. Порівняння вартості бургера в Україні та США показує, що долар в Україні має коштувати 22,71 грн.

Курс долара для України за "індексом Біг Мака" можна побачити на сайті The Economist. Останнє оновлення даних відбулося 29 січня 2026 року.

"Біг Мак коштує 139 гривень в Україні та 6,12 долара в Сполучених Штатах. Імпліцитний обмінний курс становить 22,71. Різниця між цим курсом та фактичним обмінним курсом, що становить 43,55, свідчить про те, що українська гривня недооцінена на 47,8%", — зазначає видання.

Зазначимо, згідно з інформацією на сайті Національного банка України, станом на 30 січня курс гривні щодо одного долара США становить 42,8483.

Курс долара за "індексом Біг Мака" — що це означає

Журнал The Economist вигадав "індекс Біг Мака" у 1986 році як простий орієнтир для визнчаення того, чи на "правильному" рівні знаходяться курси валют світу.

"Він базується на теорії паритету купівельної спроможності ( ПКС ) — уявленні про те, що в довгостроковій перспективі обмінні курси повинні рухатися до курсу, який зрівняє ціни на ідентичний кошик товарів і послуг (у цьому випадку бургер) у будь-яких двох країнах", — пояснюють журналісти.

При цьому видання зазначає, що "бургерний" індекс не є точним показником дисбалансу курсу валют. Це лише інструмент, який робить теорію обмінного курсу зрозумілішою для широкого загалу. Попри це, він став світовим стандартом і вуб включений до кілької економічних підручників.

