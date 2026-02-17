Доллар — по 47 гривен: что будет с курсом валют в 2026 году

Почему курс доллара может вырасти до 47 гривен в 2026 году.

Официальный курс гривны приблизился к 43 гривнам за доллар. Зима всегда была периодом девальвации, но война сломала эту сезонность.

Зимой 2025-го гривна укрепилась, затем перешла в боковой тренд. Осенью темп девальвации нарастал и достиг пика в январе 2026-го. Платежный баланс показывает рекордный профицит в 12,8 миллиарда долларов; валютные резервы достигли исторического пика в 57,7 миллиарда долларов. Но данные не рассказывают всей истории.

Что показывает платежный баланс Украины

Общий баланс показывает профицит более 12 миллиардов долларов за прошлый год. Последний раз отрицательное сальдо фиксировали в 2022 году, что повлекло девальвацию с 28 до почти 37 гривен за доллар.

Відео дня

Детальный разбор выявляет серьезные дисбалансы.

Украинская экономика переживает самую глубокую деиндустриализацию за свою историю. Сервисная компонента ВВП превысила 70 процентов, сырьевая достигла 15 процентов, на промышленность приходится всего 15 процентов против довоенных 20-25 процентов.

Промышленный сектор сокращается вопреки классической теории военной экономики, где государственный оборонный заказ должен стимулировать рост производства.

Удары по портам резко уменьшили сырьевой экспорт. Потребление импорта растет: население покупает потребительские товары, бизнес — оборудование, даже отечественный ОПК все больше зависит от импортных компонентов.

Показатели производства выглядят многомиллиардными, но после вычитания импортной составляющей собственная добавленная стоимость мизерная. Оборонпром превращается в отверточное производство.

Как изменился торговый баланс с начала войны

Сальдо счета текущих операций упало с 7,3 миллиарда до минус 31,9 миллиарда долларов. Торговое сальдо ухудшилось с минус 20,3 миллиарда до минус 56,78 миллиарда. Если взять только торговлю товарами, дефицит вырос втрое: с минус 15 до почти минус 45 миллиардов.

По итогам прошлого года торговый дефицит составил 51 миллиард долларов, или 25 процентов ВВП. Это критический уровень.

Такой минус требует покрытия из других источников.

Трансферты мигрантов больше не являются надежным источником валюты. Денежные переводы сократились на 16 процентов до 8 миллиардов долларов. Больше всего упала чистая оплата труда, далее — частные трансферты.

Чистый приток инвестиций составил чуть более 2 миллиардов, половина — реинвестированные доходы, которые компании не могут вывести. Фактически дефицит компенсирует лишь внешняя помощь объемом почти 45 миллиардов долларов в форме кредитов.

Важно

НБУ установил новые курсы доллара и евро: какая стоимость валют 17 февраля

Почему НБУ все еще говорит о стабильности курса

Национальный банк опирается на валютные резервы в 57,7 миллиарда долларов — исторический рекорд. Часть средств можно потратить на поддержание курса на уровне 42-43 гривны за доллар.

Структурный анализ указывает на обратное. Торговый дефицит критический, импорт растет быстрее экспорта, частные денежные потоки сокращаются. По прогнозу Кабмина, отрицательное сальдо торгового баланса ухудшится еще на миллиард долларов до 58 миллиардов. Минфин закладывает в бюджет средний курс 45,7 гривны за доллар, что предполагает девальвацию до 46-47 гривен в конце года.

Что усиливает давление на гривну в 2026 году

Спрос физических лиц на наличную валюту остается существенным фактором давления. С февраля прошлого года по февраль текущего отрицательное сальдо операций граждан составило 6,41 миллиарда долларов. В текущем году показатель может превысить 7-8 миллиардов.

Энергетический сектор добавляет вызовы. Запасы газа в хранилищах до конца отопительного сезона уменьшатся до уровня буферного газа — 4-5 миллиардов кубических метров. Это увеличит потребность в закупках на рынке ЕС до 3-5 миллиардов кубов, что составит до 2 миллиардов долларов. Объемы будут колебаться в зависимости от внутренней добычи, которая подвергается ракетным ударам.

Модель внешней помощи выглядит менее благоприятной. Страны ЕС поддержали план предоставления 90 миллиардов евро в течение нескольких лет, МВФ объявил программу на 8 миллиардов долларов. Но требования фонда оказались жесткими: ставка почти 7 процентов, структурные маяки включают уменьшение порога НДС для ФЛП, сокращение льгот на международные посылки, новые налоги на цифровые платформы.

Пока стороны не согласовали условия, МВФ пошел на беспрецедентный шаг — отменил предварительно согласованную программу. Это может приостановить другие кредитные программы.

Меморандум, вероятно, подпишут; фонд предоставит первые транши. Более рискованно выглядит поддержка со стороны ЕС — фонд финансирования Украины физически не начал наполняться. Этот канал разблокируют, но влияние на сроки и объемы финансирования точно будет.

Какой курс доллара прогнозировать в 2026 году

При условии сохранения текущих тенденций, курсовой коридор прогнозируется в пределах 42-47 гривен за доллар. Это официальное ожидание власти, заложенное в бюджет. Ускорение предоставления внешней помощи будет фиксировать гривну ближе к 45, торможение — до 47 гривен.

Прогноз может существенно изменить завершение войны осенью или резкая радикализация летом.

У НБУ остается инструмент внезапной дискретной девальвации для выполнения бюджетных параметров доходов на таможне. Структурные проблемы — деиндустриализация, рост импортозависимости, критический торговый дефицит — формируют устойчивое девальвационное давление. Валютные резервы дают Нацбанку возможность маневра, однако не устраняют фундаментальных дисбалансов.

Стабильность курса держится на внешних кредитах, а не на внутренней экономической силе.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно