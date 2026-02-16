Нацбанк ослабил позиции гривны, что привело к росту курса доллара и евро. Какова стоимость иностранных валют — читайте в обзоре.

На валютном рынке Украины наблюдается тенденция по снижению курса гривны. В то же время укрепляются позиции доллара, злотого и евро. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Национального банка Украины (НБУ), который установил курс валют на 17 февраля.

Курс валют в Украине: какова официальная стоимость злотого

Регулятор скорректировал курс злотого в сторону роста. Польская валюта подорожала до 12,1498 грн (+0,0152).

Курс доллара на 17 февраля

Новая неделя принесла изменения в политике установления официального курса гривны относительно доллара. Нацбанк второй раз подряд решил повысить стоимость американской валюты.

Официальный курс доллара на 17 февраля составляет 43,1705 грн (+0,0685).

Курс евро в Украине

Европейская валюта также претерпела изменения. НБУ установил курс евро на уровне 51,1614 грн (+0,0338).

Как ранее сообщал Фокус, спрос на иностранную валюту со стороны населения и бизнеса остается на умеренном уровне. Эксперты отмечают, что на курс валют прежде всего влияет сезонное увеличение дефицита валюты, вызванное уменьшением объемов экспорта в условиях стабильного импорта.