В Украине подорожали самые популярные иностранные валюты, речь идет о долларе и евро. Какой курс валют на 16 февраля — читайте в обзоре.

В понедельник, 16 февраля, официальный курс гривны к основным иностранным валютам несколько ослабнет. После снижения в пятницу, 13 февраля, евро и польский злотый вернулись к росту. Об этом свидетельствуют данные Нациоанльного банка Украины (НБУ).

Курс доллара 16 февраля

Американская валюта снова начала дорожать на официальном уровне. Это может повлиять на курсы в банках и обменниках.

На 16 февраля регулятор повысил курс доллара до 43,1020 грн (+0,109).

Кур евро в Украине

После выходных европейская валюта также продемонстрирует рост. Официальный курс евро установлен на уровне 51,1276 грн, что на 0,0928 грн больше, чем в прошлый банковский день.

Відео дня

Официальный курс злотого на 16 февраля

Подорожает и польский злотый. Регулятор скорректировал его курс в сторону роста. В понедельник официальная стоимость злотого будет на уровне 12,1346 (+0,0287).

Ранее Фокус сообщал, что на валютном рынке Украины ожидается относительная стабильность в середине февраля. По прогнозам экспертов, резких колебаний доллара и евро не будет и они останутся примерно на уровне января.