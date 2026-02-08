Середина февраля будет спокойной. Ожидаются незначительные колебания доллара и евро. В то же время НБУ, бюджетные платежи и энергетика могут изменить ситуацию.

Середина февраля 2026 года на валютном рынке Украины обещает пройти относительно спокойно. По оценкам экспертов, резких скачков курса доллара и евро не прогнозируется, и обе валюты останутся в пределах январских ориентиров — около 43 грн за доллар и 51 грн за евро. Важным стабилизационным фактором по-прежнему выступает Национальный банк Украины (НБУ), который контролирует избыточный спрос на валюту.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, одним из ключевых факторов, влияющих на курс валют в Украине, остается активность аграрного сектора. Валютная выручка аграриев в январе обеспечила дополнительное предложение валюты на рынке, что снижает риск резких колебаний.

Спрос импортеров энергоносителей может несколько колебаться из-за состояния энергетики и частоты отключений электроэнергии, ведь бизнес активно использует генераторы во время холодов.

"Спрос со стороны импортеров энергоносителей может несколько снизиться, однако его уровень будет зависеть от состояния энергетики и частоты отключений электроэнергии, ведь бизнес этой зимой на фоне длительных холодов в значительной степени использует генераторы для обеспечения работы", — говорит Лесовой.

Регулятор продолжит контролировать рынок, срезая избыточный спрос на валюту

Благодаря увеличению предложения валюты от налоговых платежей, регулятор имеет возможность сократить объемы валютных интервенций.

"Если будет происходить профицит валюты на рынке, возможно незначительное снижение курсовых показателей. Однако существенного падения курсов ожидать не стоит", — комментирует Лесовой.

Общая экономическая ситуация влияет на валютный рынок. Потенциальное улучшение энергетики и стабилизация бизнес-условий снижают риски повышения цен из-за производственных убытков. В то же время рынок продолжает оценивать неопределенность, связанную с войной.

Наличный рынок и потребительское поведение

Спрос и предложение на наличном рынке остаются уравновешенными. Разрыв между курсами покупки и продажи небольшой: доллар — 0,3-0,5 грн, евро — 0,4-0,6 грн. Ажиотажных проявлений пока не наблюдается, говорят эксперты.

"Население не спешит продавать валюту, но и на фоне коррекции курсов не наращивает покупки. В результате дефицит наличного рынка снизился почти на 29% со среднесуточных 37,3 млн долларов до 26,6 млн долларов", — констатирует финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Интереснее действия населения на безналичном рынке. Через счета, и мобильные приложения потребитель нарастил покупку безналичной валюты на 86%. Здесь есть частично фактор начала месяца и искаженной статистики. Но, даже если убрать этот фактор, фиксируем существенный рост спроса, без значительного изменения предложения. В результате, рынок безналичных валютных операций населения перешел из профицита в 1 млн долларов в день в дефицит 11.7 млн долларов

Активность граждан на безналичном валютном рынке, по словам специалиста, объясняется просто.

"После снижения учетной ставки НБУ в конце января с 15,5% до 15%, началось снижение доходности гривневых ОВГЗ на 0,2-0,3 п.п. Частично гривна пошла на покупку валютных ОВГЗ. Портфель населения валютных ОВГЗ на неделе вырос на 642,8 млн грн", — отмечает Шевчишин.

Влияние евро на мировом рынке

Курс евро на международных рынках остается ключевым фактором для Украины. При условии стабильной экономической ситуации в США и ЕС и отсутствии серьезных геополитических обострений, курс евро против доллара будет держаться на уровне 1,18-1,20. Это ограничивает колебания евро на украинском рынке и исключает резкие скачки курса.

На наличном рынке спрос и предложение остаются уравновешенными, что уменьшает спред между покупкой и продажей Фото: pexels.com

Прогноз курса валют на неделю: спокойствие на фоне мирового безумия

По данным финансового аналитика Андрея Шевчишина, первая неделя февраля прошла спокойно, с коррекцией евро на мировом рынке. Официальный доллар снизился на 0,4% до 43,05 грн, официальный евро — на 0,9% до 50,76 грн. На межбанке доллар закрыл неделю на уровне 42,86 грн, наличный доллар — 43,10 грн, евро — 51,26 грн.

Официальный евро за неделю снизился 0,9% до 50,76 грн, наличный евро упал скорректировался на 0,6% до 51,26 грн

Спрос на валюту среди населения и бизнеса остается умеренным. Безналичные операции населения выросли на 86% из-за начала месяца и увеличения покупки валютных ОВГЗ. Наличный рынок показал снижение активности, дефицит сократился на 29%.

Драйверами курса он называет прежде всего сезонный рост дефицита валюты из-за сокращения экспорта при стабильном импорте.

Также в список входят:

сохранение девальвационных ожиданий бизнеса;

спрос на валютные инструменты — ОВГЗ и депозиты;

энергетика: разрушение инфраструктуры влияет на ВВП, инфляцию и импорт;

бюджетные расходы: возможно увеличение оборонных и восстановительных расходов;

миграция и рынок труда: дефицит рабочей силы повышает инфляционное давление;

тарифы ЖКХ: высокая неопределенность относительно будущих корректировок.

Евро против доллара на мировом рынке откатился на 0,8% до 1,181

Поэтому курс валют на неделю с понедельника обещает быть таким:

евро: 51-51,25 грн на наличном рынке, 50,7-51 грн на межбанке;

доллар: 43-43,25 грн на наличном рынке, около 43 грн на межбанке.

"Коррекция евро позволит держать курс евро до 51 гривны на безналичном рынке. Но далеко НБУ видимо не будет отпускать курс из этой зоны", — добавляет Шевчишин.

Напомним, в Украине приближается дедлайн по заморозке тарифов. После завершения отопительного периода правительство может либо сохранить тариф на текущем уровне, либо пересмотреть его.