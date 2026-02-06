Гривна продолжает укреплять свои позиции относительно популярных иностранных валют. Сколько будут стоить доллар и евро 9 февраля — читайте в обзоре.

В Украине наблюдается укрепление официального курса гривны относительно иностранных валют. 9 февраля подешевеют доллар, евро и злотый. Об этом свидетельствуют обновленные данные, обнародованные Национальным банком Украины.

Официальный курс доллара на 9 февраля

После непродолжительного периода роста американская валюта снова перешла к постепенному снижению. Национальный банк Украины скорректировал официальный курс доллара до 43,0487 грн (-0,09).

Какой курс евро установил НБУ

Снижение стоимости зафиксировано и относительно европейской валюты. С началом новой недели официальный курс евро составит 50,7630 грн (-0,13).

Курс злотого на 9 февраля

Польский злотый также потерял в цене. Национальный банк продолжил коррекцию курса в сторону снижения, установив его на уровне 12,0339 грн (-0,02).

Відео дня

Ранее Фокус писал, в первой декаде февраля валютный рынок Украины будет оставаться в состоянии контролируемой стабильности, а ключевые факторы влияния на курсообразование будут иметь преимущественно сдерживающий, а не дестабилизирующий эффект.