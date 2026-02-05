Нацбанк снизил официальный курс популярных иностранных валют, в частности евро подешевело на 13 копеек.

Перед выходными в Украине зафиксировали укрепление официального курса гривны относительно иностранных валют. На пятницу, 6 февраля, был снижен курс доллара, евро и злотого. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Какой крус доллара составлял НБУ на 6 февраля

Регулятор продолжил корректировку курса американской валюты в сторону понижения. Официальный курс доллара США на пятницу, 6 февраля, составляет 43,1405 грн (-0,029).

Курс злотого на 6 февраля

Польский злотый также подешевел. Национальный банк установил официальный курс валюты на уровне 12,0585 грн (-0,0236).

Официальный курс евро

Наибольшее снижение продемонстрировала европейская валюта. На 6 февраля официальный курс евро в Украине зафиксирован на уровне 50,8972 грн (-0,1378).

