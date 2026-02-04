Национальный банк Украины скорректировал курс валют на 5 февраля. Какова стоимость иностранных валют — читайте в обзоре.

Официальный курс доллара после непродолжительного роста снова перешел к снижению. В то же время евро и польский злотый начали дорожать. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), который установил официальный курс гривны относительно иностранной валюты на 5 февраля.

Курс евро на 5 февраля

Начало февраля для европейской валюты оказалось нестабильным, ведь Нацбанк корректировал курс как в сторону снижения, так и роста. На 5 февраля официальный курс евро установлен на уровне 51,0350 грн, что на 8 коп. больше, чем в предыдущий банковский день.

Официальный курс доллара на 5 февраля

Американская валюта после нескольких дней роста вернулась к снижению.

Нацбанк на 5 февраля скорректировал официальный курс доллара до 43,1695 грн, что на 2 коп. меньше, чем накануне.

Курс злотого на 5 февраля от НБУ

Польский злотый на официальном валютном рынке Украины прекратил падение. На четверг НБУ осуществил незначительный рост курса.

Официальный курс злотого установлен на уровне 12,0821 грн, что на 1 коп. больше, чем в прошлый банковский день.

Ранее Фокус писал, что ситуация в энергетической сфере не оказывает прямого влияния на валютный рынок Украины. В то же время по словам эксперта, отключения электроэнергии запускают психологический фактор, когда в сложных условиях украинцы по привычке могут усиливать спрос на наличную валюту.