НБУ обновил курс валют: сколько стоят доллар и евро
Национальный банк Украины скорректировал курс валют на 5 февраля. Какова стоимость иностранных валют — читайте в обзоре.
Официальный курс доллара после непродолжительного роста снова перешел к снижению. В то же время евро и польский злотый начали дорожать. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), который установил официальный курс гривны относительно иностранной валюты на 5 февраля.
Курс евро на 5 февраля
Начало февраля для европейской валюты оказалось нестабильным, ведь Нацбанк корректировал курс как в сторону снижения, так и роста. На 5 февраля официальный курс евро установлен на уровне 51,0350 грн, что на 8 коп. больше, чем в предыдущий банковский день.
Официальный курс доллара на 5 февраляВажно
Американская валюта после нескольких дней роста вернулась к снижению.
Нацбанк на 5 февраля скорректировал официальный курс доллара до 43,1695 грн, что на 2 коп. меньше, чем накануне.
Курс злотого на 5 февраля от НБУ
Польский злотый на официальном валютном рынке Украины прекратил падение. На четверг НБУ осуществил незначительный рост курса.
Официальный курс злотого установлен на уровне 12,0821 грн, что на 1 коп. больше, чем в прошлый банковский день.
Ранее Фокус писал, что ситуация в энергетической сфере не оказывает прямого влияния на валютный рынок Украины. В то же время по словам эксперта, отключения электроэнергии запускают психологический фактор, когда в сложных условиях украинцы по привычке могут усиливать спрос на наличную валюту.