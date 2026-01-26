Последние дни января и февраль 2026 года для валютного рынка Украины будут относительно спокойными. Ситуация будет оставаться под контролем Национального банка Украины, отметил финансовый эксперт Сергей Мамедов.

Валютный рынок Украины в феврале 2026 года не почувствует резких курсовых колебаний, но ситуация не будет полностью предсказуемой. На курс доллара и евро будут влиять как внутренние экономические факторы, так и глобальные риски. Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов в комментарии для Фокуса поделился прогнозом относительно стоимости доллара и евро в феврале, а также рассказал, влияют ли отключения света на курс гривны относительно иностранных валют.

Валютный рынок Украины — что меняет курс доллара и евро

По словам банкира, с макроэкономической точки зрения Украина входит в февраль 2026 года в относительно стабильном состоянии. Инфляционные ожидания остаются контролируемыми: годовая инфляция, по прогнозам, будет находиться на уровне 8-9%, а месячный рост цен не превысит 0,3-0,5%. При таких условиях валютный рынок демонстрирует умеренную динамику, а колебания курса доллара и курса евро имеют корректирующий характер без резких всплесков спроса или панических настроений.

В то же время эксперт предостерег относительно гарантий. Военные риски и в дальнейшем остаются фактором повышенной неопределенности.

Ситуация в энергетике не оказывает прямого давления на официальный курс гривны относительно иностранных валют, однако имеет опосредованный эффект

Текущие курсовые движения часто являются результатом "наложения обстоятельств": контролируемая девальвация совпадает по времени с длительными холодами и атаками врага на энергетическую инфраструктуру. Из-за длительных отключений света бизнес вынужден адаптироваться к сложным условиям: часть компаний временно останавливает работу, другие несут прямые финансовые потери или пересматривают ценовую политику, чтобы сохранить операционную устойчивость.

Отдельно Мамедов обратил внимание на активность импортеров энергоресурсов на межбанковском рынке. Высокий спрос на топливо стимулирует покупку валюты, что поддерживает спрос на межбанке на повышенном уровне.

Отключения света могут иметь психологический эффект и периодически повышать спрос на доллары и евро Фото: Freepik

"Есть и другое влияние энергопроблем — чисто психологическое. Сейчас дефицита валюты нет, однако, по привычке, граждане в любых сложных обстоятельствах могут создавать давление на наличный рынок. То есть мы не исключаем, что периодически может возникать повышенный спрос, который будет влиять на курсы продажи валюты. Чем больше спрос, тем потенциально большим может быть курс продажи. Однако я склонен считать такие события скорее исключением, чем трендом. Повторюсь: дефицита нет, а гривна остается достаточно крепкой", — рассказал банкир.

Курс доллара в феврале 2026 года — как будет вести себя валюта

Национальный банк Украины (НБУ) и в дальнейшем будет играть ключевую роль в поддержании стабильности валютного рынка, применяя политику "управляемой гибкости", которая сочетает рыночные механизмы с регуляторными инструментами. При необходимости НБУ способен оперативно вмешиваться, смягчая временные дисбалансы между спросом и предложением.

Среди ключевых факторов, влияющих на курс валют в Украине, особое значение имеют международные резервы. Их объем сейчас приближается к 57 млрд долларов, что дает регулятору достаточное пространство для действий даже в случае неожиданных внешних или внутренних вызовов. По базовому прогнозу, в феврале объем валютных интервенций составит 2,6-2,8 млрд долларов, или в среднем 600-700 млн долларов в неделю.

Дополнительным фактором стабильности станет сезонное снижение спроса на валюту. Как объясняет эксперт, накануне налогового периода бизнес обычно активнее продает валютную выручку, что помогает естественно выровнять рынок без чрезмерного вмешательства Нацбанка.

"Ожидается, что разница между спросом и предложением сузится до 3-5%, а в отдельные дни возможно даже ситуативное преобладание предложения", — прогнозирует Сергей Мамедов.

Накануне налогового периода произойдет сезонное снижение спроса на иностранную валюту Фото: Pixels

Кроме того, главной задачей для экономики в среднесрочной перспективе является увеличение экспорта. Именно это позволит уменьшить структурный дисбаланс между импортом и экспортом, обеспечив стабильную валютную выручку и поддержку международных резервов.

Также важным фактором является своевременное поступление макрофинансовой помощи от международных партнеров, которая помогает сбалансировать бюджет и снизить риски фискальных разрывов.

"По текущим оценкам, в 2026 году Украина потребует не менее $46,5 млрд внешнего финансирования, поэтому фактор своевременного получения средств будет оставаться системно значимым", — рассказал эксперт.

Конфликт между США и ЕС: повлияет ли это на курс евро в Украине

Как отметил Сергей Мамедом, ситуация с курсом евро заслуживает отдельного внимания. В феврале на мировых рынках может вырасти волатильность пары доллар/евро, если отношения между США и Европейским Союзом обострятся.

По разным сценариям — от достижения компромиссов до введения новых торговых ограничений со стороны США — соотношение доллар/евро может колебаться в пределах 1,15-1,2. Это непосредственно будет влиять на внутренний курс евро в Украине.

"Внутренний курс евро по-прежнему формируется как производная от глобального соотношения доллар/евро и курса гривны к доллару", — отметил банкир.

Несмотря на риски в отношениях между США и ЕС, пока не стоит ожидать резкого падения ни одной из мировых валют. Доллар и евро остаются ключевыми резервными валютами, что обеспечивает им относительную стабильность даже во время глобальных потрясений

Прогноз курса валют на февраль 2026 года

По оценке эксперта, февраль может стать периодом относительной стабильности для валютного рынка Украины. Напряжение на рынке постепенно будет уменьшаться, что отразится на колебаниях курса гривны относительно иностранных валют.

Согласно прогнозам, в феврале 2026 года ожидается следующая динамика:

курс доллара: 42,6-43,5 грн;

курс евро: 49-51,5 грн.

Отметим, что по состоянию на 26 января евро в украинских банках обновил исторический максимум, превысив уровень 51 грн. В частности, в ПриватБанке, ПУМБ, Ощадбанке и Укрсиббанке наличный курс продажи европейской валюты был на уровне 51,03-51,60 грн, тогда как курс покупки колебался в пределах 50,30-50,50 грн. В то же время средний наличный курс доллара составлял 42,95-43,40 грн.

Как ранее писал Фокус со ссылкой на финансового аналитика Андрея Шевчишина, в январе НБУ сознательно делал шаги к ослаблению курса гривны по отношению к иностранным валютам. Одной из главных причин корректировки курсовой политики эксперт называл риски дефицита внешнего финансирования в 2026 году.