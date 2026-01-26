Останні дні січня і лютий 2026 року для валютного ринку України будуть відносно спокійними. Ситуація залишатиметься під контролем Національного банку України, зазначив фінансовий експерт Сергій Мамедов.

Валютний ринок України у лютому 2026 року не відчує різких курсових коливань, але ситуація не буде повністю передбачуваною. На курс долара та євро впливатимуть як внутрішні економічні фактори, так і глобальні ризики. Віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус банку Сергій Мамедов у коментарі для Фокуса поділився прогнозом щодо вартості долара та євро у лютому, а також розповів, чи впливають відключення світла на курс гривні щодо іноземних валют.

Валютний ринок України — що змінює курс долара і євро

За словами банкіра, з макроекономічного погляду Україна входить у лютий 2026 року у відносно стабільному стані. Інфляційні очікування залишаються контрольованими: річна інфляція, за прогнозами, перебуватиме на рівні 8-9%, а місячне зростання цін не перевищить 0,3-0,5%. За таких умов валютний ринок демонструє помірну динаміку, а коливання курсу долара та курсу євро мають коригувальний характер без різких сплесків попиту чи панічних настроїв.

Водночас експерт застеріг щодо гарантій. Воєнні ризики й надалі залишаються фактором підвищеної невизначеності.

Ситуація в енергетиці не чинить прямого тиску на офіційний курс гривні щодо іноземних валют, проте має опосередкований ефект

Поточні курсові рухи часто є результатом "накладання обставин": контрольована девальвація збігається у часі з тривалими холодами та атаками ворога на енергетичну інфраструктуру. Через тривалі відключення світла бізнес змушений адаптуватися до складних умов: частина компаній тимчасово зупиняє роботу, інші несуть прямі фінансові втрати або переглядають цінову політику, аби зберегти операційну стійкість.

Окремо Мамедов звернув увагу на активність імпортерів енергоресурсів на міжбанківському ринку. Високий попит на паливо стимулює купівлю валюти, що підтримує попит на міжбанку на підвищеному рівні.

Відключення світла можуть мати психологічний ефект і переодично підвишувати попит на долари та євро

"Є й інший вплив енергопроблем — суто психологічний. Наразі дефіциту валюти немає, однак, за звичкою, громадяни в будь-яких складних обставинах можуть створювати тиск на готівковий ринок. Тобто ми не виключаємо, що періодично може виникати підвищений попит, що впливатиме на курси продажу валюти. Чим більший попит, тим потенційно більшим може бути курс продажу. Однак я схильний вважати такі події скоріше винятком, аніж трендом. Повторюся: дефіциту немає, а гривня залишається досить міцною", — розповів банкір.

Курс долара у лютому 2026 року — як поводитиметься валюта

Національний банк України (НБУ) й надалі буде відігравати ключову роль у підтримці стабільності валютного ринку, застосовуючи політику "керованої гнучкості", яка поєднує ринкові механізми з регуляторними інструментами. За необхідності НБУ здатен оперативно втручатися, пом’якшуючи тимчасові дисбаланси між попитом і пропозицією.

Серед ключових факторів, що впливають на курс валют в Україні, особливе значення мають міжнародні резерви. Їхній обсяг нині наближається до 57 млрд доларів, що дає регулятору достатній простір для дій навіть у разі несподіваних зовнішніх або внутрішніх викликів. За базовим прогнозом, у лютому обсяг валютних інтервенцій складе 2,6–2,8 млрд доларів, або в середньому 600–700 млн доларів на тиждень.

Додатковим фактором стабільності стане сезонне зниження попиту на валюту. Як пояснює експерт, напередодні податковго періоду бізнес зазвичай активніше продає валютну виручку, що допомагає природно вирівняти ринок без надмірного втручання Нацбанка.

"Очікується, що різниця між попитом і пропозицією звузиться до 3-5%, а в окремі дні можливе навіть ситуативне переважання пропозиції", — прогнозує Сергій Мамедов.

Напередодні податкового періоду відбудеться сезонне зниження попиту на іноземну валюту

Крім того, головним завдання для економіку у середньостроковій перспективі є збільшення експорту. Саме це дозволить зменшити структурний дисбаланс між імпортом і експортом, забезпечивши стабільний валютний виторг і підтримку міжнародних резервів.

Також важливим фактором є своєчасне надходження макрофінансової допомоги від міжнародних партнерів, яка допомагає збалансувати бюджет і знизити ризики фіскальних розривів.

"За поточними оцінками, у 2026 році Україна потребуватиме щонайменше $46,5 млрд зовнішнього фінансування, тож фактор своєчасного отримання коштів залишатиметься системно значущим", — розповів експерт.

Конфлікт між США та ЄС: чи вплине це на курс євро в Україні

Як зазначив Сергій Мамедом, ситуація з курсом євро заслуговує окремої уваги. У лютому на світових ринках може зрости волатильність пари долар/євро, якщо відносини між США та Європейським Союзом загостряться.

За різними сценаріями — від досягнення компромісів до введення нових торговельних обмежень з боку США — співвідношення долар/євро може коливатися в межах 1,15-1,2. Це безпосередньо впливатиме на внутрішній курс євро в Україні.

"Внутрішній курс євро, як і раніше, формується як похідна від глобального співвідношення долар/євро та курсу гривні до долара", — зазначив банкір.

Попри ризики у відносинах між США та ЄС, наразі не варто очікувати різкого падіння жодної зі світових валют. Долар і євро залишаються ключовими резервними валютами, що забезпечує їм відносну стабільність навіть під час глобальних потрясінь

Прогноз курсу валют на лютий 2026 року

За оцінкою експерта, лютий може стати періодом відносної стабільності для валютного ринку України. Напруга на ринку поступово зменшуватиметься, що відобразиться на коливаннях курсу гривні щодо іноземних валют.

Згідно з прогнозами, у лютому 2026 року очікується наступна динаміка:

курс долара: 42,6–43,5 грн;

курс євро: 49–51,5 грн.

Зазначимо, що станом на 26 січня євро в українських банках оновив історичний максимум, перевищивши рівень 51 грн. Зокрема, в ПриватБанку, ПУМБ, Ощадбанку та Укрсиббанку готівковий курс продажу європейської валюти був на рівні 51,03–51,60 грн, тоді як курс купівлі коливався в межах 50,30–50,50 грн. Водночас середній готівковий курс долара становив 42,95–43,40 грн.

Як раніше писав Фокус із посиланням на фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у січні НБУ свідомо робив кроки до послаблення курсу гривні щодо іноземних валют. Однією з головних причин коригування курсової політики експерт називав ризики дефіциту зовнішнього фінансування у 2026 році.