Нові ставки для ФОП з 1 січня: скільки будуть платити підприємці щомісяця

З 1 січня 2026 року в Україні діють нові розміри єдиного податку та військового збору для ФОПів першої і другої груп. Окрім того, у деяких випадках доведеться платити за підвищеною ставкою.

Ставки єдиного податку та розмір військового збору залежить від соціальних показників, установлених у Державному бюджеті на 2026 рік. Зокрема, йдеться про прожитковий мінімум для працездатних осіб, який становить 3 328 гривень, та мінімальну зарплату — 8 647 гривень. Про це 1 січня повідомили у Державній податковій службі України.

Зміни для ФОП: єдиний податок

З 1 січня максимальний місячний розмір єдиного податку становить:

332,80 гривні (не більш як 10% прожиткового мінімуму) — для першої групи;

1 729,40 гривні (не більш як 20% мінімальної зарплати) — для другої групи.

"Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць", — підкреслили податківці.

Окрім того, до доходів ФОП 1–3 груп можуть застосовувати підвищену ставку у 15%, якщо:

був перевищений граничний обсяг доходу;

дохід отриманий від діяльності, не внесеного до реєстру платників єдиного податку;

розрахунок відбувався нелегальним способом;

підприємець веде заборонену для спрощеної системи діяльність (окрім платників третьої групи, як є електронними резидентами);

діяльність ФОПа першої або другої групи не передбачена для цієї групи.

Зміни для ФОП: військовий збір

Для першої, другої та четвертої груп ставка складає 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня. У 2026 році це — 864,70 гривні.

Військовий збір сплачується щомісяця. Важливо, що це має відбуватись не пізніше 20 числа (включно).

