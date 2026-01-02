Індексація пенсій у 2026 році: як зростуть виплати українців

В Україні в березні 2026 року відбудеться планова індексація пенсій, яку попередньо оцінюють на рівні близько 14,6%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA та зазначається, що це лише попередні розрахунки: остаточний відсоток підвищення стане зрозумілим після того, як у березні 2026 року з’являть дані щодо динаміки середніх зарплат та рівня інфляції, оскільки офіційна статистика надходить із квартальним запізненням.

За правилами, індексація розраховується за формулою: сума пенсії, визначеної за основною формулою, плюс половина темпів зростання середньої зарплати за останні три роки та половина показника інфляції за минулий рік. При цьому підвищують саме "голий" розмір пенсії — без урахування доплат та надбавок.

Уряд поки не дає точних прогнозів щодо підвищення пенсій, але попередні підрахунки дозволяють оцінити приблизний ефект. Натомість національний банк прогнозує, що інфляція у 2025 році становитиме близько 9,2%, а зростання середньої зарплати за останні три роки може перевищити 20%.

Відео дня

Водночас варто пам’ятати, що підвищення не поширюватиметься на всі пенсії в однаковому обсязі:

По-перше, індексують лише ту частину виплати, яка розрахована за формулою.

Наприклад, якщо пенсіонер досяг 65 років, має повний трудовий стаж, а розмір його пенсії за формулою складає 3 250 грн, то підвищення на 14,6% підніме її лише до 3 724,5 грн. При цьому мінімальна пенсія у 2026 році, з урахуванням перегляду, складатиме приблизно 3 458,8 грн.

По-друге, індексація не застосовується до пенсій у перші роки після їх призначення.

Хоч це й визнано незаконним рішенням Верховного Суду, на практиці така ситуація зберігається роками. Як наслідок, розмір виплат на початку може фактично знижуватися відносно інфляції, адже підвищення не завжди покриває втрату купівельної спроможності.

Що таке індексація пенсій

Як зазначає ПФУ, індексація пенсії — це щорічне автоматичне підвищення розміру пенсії, щоб вона зберігала свою купівельну спроможність і не втрачала цінності через інфляцію та зростання зарплат.

Кожного року з 1 березня Пенсійний фонд перераховує раніше призначені пенсії, збільшуючи показник середньої зарплати в Україні, який використовується при обчисленні пенсії. Розмір підвищення враховує одночасно зростання цін та середнє зростання зарплат за останні роки.

У 2024 році коефіцієнт індексації склав 1,0796, тому пенсія розраховувалася з середньої зарплати 7994,47 грн замість 7405,03 грн у попередньому році. Підвищується тільки базовий розрахунковий розмір пенсії, надбавки за стаж, вік чи інші заслуги не змінюються.

Нагадаємо, що у Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення мінімальної пенсії до 25 тисяч гривень. Станом на 29 грудня документ лише отриманий на розгляд, а голосування ще не відбувалося.

Також Фокус писав, що уряд встановив доплату у розмірі понад 2500 гривень частині пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи