Индексация пенсий в 2026 году: как вырастут выплаты украинцев

В Украине в марте 2026 года состоится плановая индексация пенсий, которую предварительно оценивают на уровне около 14,6%.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA и отмечается, что это лишь предварительные расчеты: окончательный процент повышения станет понятным после того, как в марте 2026 года появятся данные по динамике средних зарплат и уровня инфляции, поскольку официальная статистика поступает с квартальным опозданием.

По правилам, индексация рассчитывается по формуле: сумма пенсии, определенной по основной формуле, плюс половина темпов роста средней зарплаты за последние три года и половина показателя инфляции за прошлый год. При этом повышают именно "голый" размер пенсии — без учета доплат и надбавок.

Правительство пока не дает точных прогнозов по повышению пенсий, но предварительные подсчеты позволяют оценить приблизительный эффект. Зато национальный банк прогнозирует, что инфляция в 2025 году составит около 9,2%, а рост средней зарплаты за последние три года может превысить 20%.

Відео дня

В то же время стоит помнить, что повышение не будет распространяться на все пенсии в одинаковом объеме:

Во-первых, индексируют лишь ту часть выплаты, которая рассчитана по формуле.

Например, если пенсионер достиг 65 лет, имеет полный трудовой стаж, а размер его пенсии по формуле составляет 3 250 грн, то повышение на 14,6% поднимет ее только до 3 724,5 грн. При этом минимальная пенсия в 2026 году, с учетом пересмотра, будет составлять примерно 3 458,8 грн.

Во-вторых, индексация не применяется к пенсиям в первые годы после их назначения.

Хотя это и признано незаконным решением Верховного Суда, на практике такая ситуация сохраняется годами. Как следствие, размер выплат в начале может фактически снижаться относительно инфляции, ведь повышение не всегда покрывает потерю покупательной способности.

Что такое индексация пенсий

Как отмечает ПФУ, индексация пенсии — это ежегодное автоматическое повышение размера пенсии, чтобы она сохраняла свою покупательную способность и не теряла ценности из-за инфляции и роста зарплат.

Ежегодно с 1 марта Пенсионный фонд пересчитывает ранее назначенные пенсии, увеличивая показатель средней зарплаты в Украине, который используется при исчислении пенсии. Размер повышения учитывает одновременно рост цен и средний рост зарплат за последние годы.

В 2024 году коэффициент индексации составил 1,0796, поэтому пенсия рассчитывалась из средней зарплаты 7994,47 грн вместо 7405,03 грн в предыдущем году. Повышается только базовый расчетный размер пенсии, надбавки за стаж, возраст или другие заслуги не меняются.

Напомним, что в Раде зарегистрировали законопроект о повышении минимальной пенсии до 25 тысяч гривен. По состоянию на 29 декабря документ только получен на рассмотрение, а голосование еще не происходило.

Также Фокус писал, что правительство установило доплату в размере более 2500 гривен части пенсионеров, которые имеют статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы