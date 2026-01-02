Новые ставки для ФЛП с 1 января: сколько будут платить предприниматели ежемесячно
С 1 января 2026 года в Украине действуют новые размеры единого налога и военного сбора для ФЛП первой и второй групп. Кроме того, в некоторых случаях придется платить по повышенной ставке.
Ставки единого налога и размер военного сбора зависит от социальных показателей, установленных в Государственном бюджете на 2026 год. В частности, речь идет о прожиточном минимуме для трудоспособных лиц, который составляет 3 328 гривен, и минимальной зарплате — 8 647 гривен. Об этом 1 января сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Изменения для ФЛП: единый налог
С 1 января максимальный месячный размер единого налога составляет:
- 332,80 гривны (не более 10% прожиточного минимума) — для первой группы;
- 1 729,40 гривни (не более 20% минимальной зарплаты) — для второй группы.
"Фиксированные ставки налога устанавливают сельские, поселковые и городские советы, в зависимости от вида хозяйственной деятельности ФЛП, в расчете на календарный месяц", — подчеркнули налоговики.
Кроме того, к доходам ФЛП 1-3 групп могут применять повышенную ставку в 15%, если:
- был превышен предельный объем дохода;
- доход получен от деятельности, не внесенной в реестр плательщиков единого налога;
- расчет происходил нелегальным способом;
- предприниматель ведет запрещенную для упрощенной системы деятельность (кроме плательщиков третьей группы, которые являются электронными резидентами);
- деятельность ФЛП первой или второй группы не предусмотрена для этой группы.
Изменения для ФЛП: военный сбор
Для первой, второй и четвертой групп ставка составляет 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января. В 2026 году это — 864,70 гривны.
Военный сбор уплачивается ежемесячно. Важно, что это должно происходить не позднее 20 числа (включительно).
