Новые ставки для ФЛП с 1 января: сколько будут платить предприниматели ежемесячно

С 1 января 2026 года в Украине действуют новые размеры единого налога и военного сбора для ФЛП первой и второй групп. Кроме того, в некоторых случаях придется платить по повышенной ставке.

Ставки единого налога и размер военного сбора зависит от социальных показателей, установленных в Государственном бюджете на 2026 год. В частности, речь идет о прожиточном минимуме для трудоспособных лиц, который составляет 3 328 гривен, и минимальной зарплате — 8 647 гривен. Об этом 1 января сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Изменения для ФЛП: единый налог

С 1 января максимальный месячный размер единого налога составляет:

332,80 гривны (не более 10% прожиточного минимума) — для первой группы;

1 729,40 гривни (не более 20% минимальной зарплаты) — для второй группы.

"Фиксированные ставки налога устанавливают сельские, поселковые и городские советы, в зависимости от вида хозяйственной деятельности ФЛП, в расчете на календарный месяц", — подчеркнули налоговики.

Кроме того, к доходам ФЛП 1-3 групп могут применять повышенную ставку в 15%, если:

был превышен предельный объем дохода;

доход получен от деятельности, не внесенной в реестр плательщиков единого налога;

расчет происходил нелегальным способом;

предприниматель ведет запрещенную для упрощенной системы деятельность (кроме плательщиков третьей группы, которые являются электронными резидентами);

деятельность ФЛП первой или второй группы не предусмотрена для этой группы.

Изменения для ФЛП: военный сбор

Для первой, второй и четвертой групп ставка составляет 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января. В 2026 году это — 864,70 гривны.

Военный сбор уплачивается ежемесячно. Важно, что это должно происходить не позднее 20 числа (включительно).

