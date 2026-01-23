Офіційний курс польського злотого оновив історичний максимум, вартість якого становить 12,0473 грн. Тоді як долар продовжив дешевшати.

Офіційний курс валют в Україні на 26 січня свідчить про те, що новий тиждень розпочнеться з рекордних показників. Про це свідчать оприлюднені дані національного банку України (НБУ).

Яким буде офіційний курс долара 26 січня

У понеділок, 26 січня, американська валюта демонструє подальше зниження вартості. Офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 43,1391 грн. Порівняно з минулим банківським днем, долар подешевшав на 0,0276 грн, продовжуючи тенденцію на початку нового тижня.

Офіційний курс злотого на 26 січня

Нацбанк продовжив корегувати курс польскої валюти у бік зростання. Другий банківський день злотий встановлює історичний максимум.

Станом на 26 січня офіційний курс польського злотого зріс до 12,0473 грн, додавши 0,0401 грн порівняно з попереднім значенням.

Курс євро на 26 січня

Перед вихідними Нацбанк знизив курс євро, проте на понеділок регулятор змінив політику коригування його вартості. В результаті європейська валюта подорожчала до 50,6539 грн, додавши в ціні 0,1338 грн.

В Україні зріс офіційний курс євро

Курсу валют 23 січня: що відбувалося на міжбанку та готівковому ринку

У п’ятницю, 23 січня, долар на міжбанківському ринку поступово дешевшав. Торги відкрилися о 10:00 з котируваннями купівлі 43,16 грн та продажу 43,20 грн. Активність почала зростати близько 11:00, коли проходили угоди по лотах до 1 млн доларів, а котирування коливалися в межах 43,155–43,185 грн.

На піку торгів до 12:00 обсяг угод зріс до 1–2 млн доларів, при цьому попит перевищував пропозицію, але Нацбанк періодично втручався, стримуючи підвищення курсу. До 13:00 попит залишався високим, однак після обіду активність знизилася, угоди проходили по лотах до 600–800 тис. доларів, а курс зменшився до 43,14–43,17 грн.

До закриття ринку о 16:30 долар купували по 43,125 грн, а продавали по 43,155 грн, за день валюта подешевшала на 4 копійки.

Що стосується євро, зранку котирування становили 50,67 грн купівлі та 50,70 грн продажу. Протягом дня європейська валюта коливалася, а до 16:30 курс купівлі знизився до 50,65 грн, продажу — до 50,67 грн.

На готівковому ринку 23 січня долари можна було придбати за 43,40 грн, а продати — за 43,30 грн. Євро коштувало 50,95 грн при купівлі та 50,80 грн при продажу.

Куди летить гривня: чи варто панікувати через рекордне подорожчання долара

Навіщо НБУ проводить девальвацію гривні та яким буде курс долара

Фінансовий аналітик, члена Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин раніше пояснював, що нинішнє послаблення гривні має керований характер і є свідомим кроком НБУ. Регулятор перейшов до моделі контрольованої девальвації, використавши низку фундаментальних чинників.

Однією з ключових причин зміни курсової політики експерт називає ризики недофінансування бюджету у 2026 році. Девальвація дозволяє отримувати більше гривні з тієї ж валютної виручки на тлі можливих менших надходжень міжнародної допомоги та зростання військових витрат.

Додатковий тиск на гривню чинить сезонний фактор: у січні експорт традиційно скорочується, тоді як імпорт залишається стабільним. Це зменшує пропозицію валюти та підвищує попит з боку бізнесу на міжбанку. Впливає і зовнішня кон’юнктура — долар зміцнюється на світових ринках, тоді як євро з початку року ослаб більш ніж на 1%.

"Долар зростає проти більшості світових валют. І Нацбанк був змушений коригувати курс одразу і долара, і євро, щоб вирівняти кроскурси на внутрішньому ринку", — пояснює експерт.

За його прогнозами, готівковий курс долар найближчим часом може коливатися в межах 43,65–44 грн, а курс євро — утримуватися близько 50,7–51 грн.

Раніше Фокус із посиланням на експерта писав, що українцям слід уникати імпульсивних покупок валюти. Під час високої волатильності різниця між курсами купівлі та продажу значно збільшується, що автоматично підвищує витрати для покупця.