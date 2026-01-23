Официальный курс польского злотого обновил исторический максимум, стоимость которого составляет 12,0473 грн. Тогда как доллар продолжил дешеветь.

Официальный курс валют в Украине на 26 января свидетельствует о том, что новая неделя начнется с рекордных показателей. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Национального банка Украины (НБУ).

Каким будет официальный курс доллара 26 января

В понедельник, 26 января, американская валюта демонстрирует дальнейшее снижение стоимости. Официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 43,1391 грн. По сравнению с прошлым банковским днем, доллар подешевел на 0,0276 грн, продолжая тенденцию в начале новой недели.

Официальный курс злотого на 26 января

Нацбанк продолжил корректировать курс польской валюты в сторону роста. Второй банковский день злотый устанавливает исторический максимум.

По состоянию на 26 января официальный курс польского злотого вырос до 12,0473 грн, прибавив 0,0401 грн по сравнению с предыдущим значением.

Курс евро на 26 января

Перед выходными Нацбанк снизил курс евро, однако на понедельник регулятор изменил политику корректировки его стоимости. В результате европейская валюта подорожала до 50,6539 грн, прибавив в цене 0,1338 грн.

Курса валют 23 января: что происходило на межбанке и наличном рынке

В пятницу, 23 января, доллар на межбанковском рынке постепенно дешевел. Торги открылись в 10:00 с котировками покупки 43,16 грн и продажи 43,20 грн. Активность начала расти около 11:00, когда проходили сделки по лотам до 1 млн долларов, а котировки колебались в пределах 43,155-43,185 грн.

На пике торгов к 12:00 объем сделок вырос до 1-2 млн долларов, при этом спрос превышал предложение, но Нацбанк периодически вмешивался, сдерживая повышение курса. До 13:00 спрос оставался высоким, однако после обеда активность снизилась, сделки проходили по лотам до 600-800 тыс. долларов, а курс уменьшился до 43,14-43,17 грн.

К закрытию рынка в 16:30 доллар покупали по 43,125 грн, а продавали по 43,155 грн, за день валюта подешевела на 4 копейки.

Что касается евро, утром котировки составляли 50,67 грн покупки и 50,70 грн продажи. В течение дня европейская валюта колебалась, а к 16:30 курс покупки снизился до 50,65 грн, продажи — до 50,67 грн.

На наличном рынке 23 января доллары можно было приобрести за 43,40 грн, а продать — за 43,30 грн. Евро стоило 50,95 грн при покупке и 50,80 грн при продаже.

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин ранее объяснял, что нынешнее ослабление гривны имеет управляемый характер и является сознательным шагом НБУ. Регулятор перешел к модели контролируемой девальвации, использовав ряд фундаментальных факторов.

Одной из ключевых причин изменения курсовой политики эксперт называет риски недофинансирования бюджета в 2026 году. Девальвация позволяет получать больше гривны с той же валютной выручки на фоне возможных меньших поступлений международной помощи и роста военных расходов.

Дополнительное давление на гривну оказывает сезонный фактор: в январе экспорт традиционно сокращается, тогда как импорт остается стабильным. Это уменьшает предложение валюты и повышает спрос со стороны бизнеса на межбанке. Влияет и внешняя конъюнктура — доллар укрепляется на мировых рынках, тогда как евро с начала года ослаб более чем на 1%.

"Доллар растет против большинства мировых валют. И Нацбанк был вынужден корректировать курс сразу и доллара, и евро, чтобы выровнять кросс-курсы на внутреннем рынке", — объясняет эксперт.

По его прогнозам, наличный курс доллар в ближайшее время может колебаться в пределах 43,65-44 грн, а курс евро — удерживаться около 50,7-51 грн.

Ранее Фокус со ссылкой на эксперта писал, что украинцам следует избегать импульсивных покупок валюты. Во время высокой волатильности разница между курсами покупки и продажи значительно увеличивается, что автоматически повышает расходы для покупателя.