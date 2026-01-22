Нацбанк установил курс валют в Украине на 23 января. Доллар и евро продолжили дешеветь, тогда как злотый вырос в цене.

Официальный курс доллара в Украине постепенно снижается, в то же время евро и злотый продолжают колебаться. По состоянию на 23 января польская валюта достигла нового рекордного уровня, о чем свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Официальный курс злотого на 23 января

Национальный банк Украины скорректировал курс валют в сторону роста, а именно речь идет о польском злотом. Официальная стоимость иностранной валюты установлена на уровне 12,0072 грн, что стало новым рекордным показателем. За сутки валюта подорожала на 0,0206 грн.

Стоит отметить, что близкие значения фиксировались и ранее — 13 января курс злотого составлял 12,0043 грн. После этого злотый демонстрировал как периоды удешевления, так и возобновления роста.

Відео дня

Какой курс доллара 23 января

Перед выходными регулятор продолжил политику постепенного снижения стоимости американской валюты. Официальный курс доллара на 23 января составляет 43,1667 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 0,0092 грн.

Своими действиями НБУ усилил позиции гривны на валютном рынке относительно американского доллара.

В Украине снизился курс доллара в Украине Фото: Pixels

Курс евро на 23 января

Европейская валюта также пошла вниз в преддверии выходных. Курс евро на 23 января установлен на уровне 50,5201 грн, что на 0,1468 грн меньше, чем в предыдущий банковский день.

Отметим, что официальные курсы, которые Национальный банк Украины установил на 23 января, непосредственно повлияют на ситуацию на наличном и межбанковском рынке. Курс валют сегодня может меняться в обменниках, однако общая тенденция сохраняется: доллар медленно дешевеет, тогда как евро и злотый остаются волатильными.

Динамика курса валют на межбанке 22 января

Напомним, в четверг, 22 января, курс доллара на межбанковском рынке демонстрировал умеренный рост. Во время открытия торгов в 10:00 котировки американской валюты были такими:

покупка — 43,01 грн;

продажа — 43,06 грн.

В течение дня американская валюта дорожала, достигнув пика в 15:00 — 43,26-43,29 грн. К закрытию торгов курс немного снизился:

покупка — 43,16 грн (+0,15);

продажа — 43,20 грн (+0,14).

Европейская валюта показывала похожую динамику. Утром евро торговался на уровне 50,28-50,33 грн, а к 16:00 курс вырос до 50,56-50,60 грн. Хотя вечером произошла определенная коррекция в целом иностранная валюта подорожала.

Важно

Скачок курса: покупать, продавать или ждать — что будет с валютой

Какой курс валют на наличном рынке 22 января

По состоянию на 16:00 22 января наличный курс доллара в Украине демонстрирует небольшой рост. Средний курс покупки по стране установил 43,31 грн, что на 6 копеек больше, чем в 10:00. Средний курс продажи вырос до 43,45 грн, прибавив 7 копеек по сравнению с утренним уровнем.

Вечером 22 января можно было приобрести евро за 50,70 грн, хотя утром стоимость иностранной валюты была меньше на 10 коп. В то же время средний курс продажи составил 50,85 грн, выросши всего на 3 копейки за день.

Таким образом, и доллар, и евро на наличном рынке продемонстрировали умеренное подорожание в течение дня.

Как ранее сообщал Фокус, в Украине продолжается контролируемая девальвация гривны. По словам финансового аналитика, члена Украинского общества финансовых аналитиков Андрея Шевчишина, на это влияют несколько факторов: риск нехватки внешнего финансирования в этом году, традиционная сезонность, а также глобальные колебания на рынке, ведь в мире дорожает доллар.