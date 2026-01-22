Нацбанк встановив курс валют в Україні на 23 січня. Долар та євро продовжили дешевшати, тоді як злотий зріс у ціні.

Офіційний курс долара в Україні поступово знижується, водночас євро та злотий продовжують коливатися. Станом на 23 січня польська валюта досягла нового рекордного рівня, про що свідчать дані Національного банку України.

Офіційний курс злотого на 23 січня

Національний банк України скоригував курс валют у бік зростання, а саме йдеться про польський злотий. Офіційну вартість іноземної валюти встановлено на рівні 12,0072 грн, що стало новим рекордним показником. За добу валюта подорожчала на 0,0206 грн.

Варто зазначити, що близькі значення фіксувалися й раніше — 13 січня курс злотого становив 12,0043 грн. Після цього злотий демонстрував як періоди здешевлення, так і відновлення зростання.

Відео дня

Який курс долара 23 січня

Перед вихідними регулятор продовжив політику поступового зниження вартості американської валюти. Офіційний курс долара на 23 січня становить 43,1667 грн. Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 0,0092 грн.

Своїми діями НБУ посилив позиції гривні на валютному ринку відносно американського долара.

В Україні знизився курс долара Фото: Pixels

Курс євро на 23 січня

Європейська валюта також пішла вниз напередодні вихідних. Курс євро на 23 січня встановлено на рівні 50,5201 грн, що на 0,1468 грн менше, ніж у попередній банківський день.

Зазначимо, що офіційні курси, які Національний банк України встановив на 23 січня, безпосередньо вплинуть на ситуацію на готівковому та міжбанківському ринку. Курс валют сьогодні може змінюватися в обмінниках, однак загальна тенденція зберігається: долар повільно дешевшає, тоді як євро та злотий залишаються волатильними.

Динаміка курсу валют на міжбанку 22 січня

Нагадаємо, у четвер, 22 січня, курс долара на міжбанківському ринку демонстрував помірне зростання. Під час відкриття торгів о 10:00 котирування американської валюти були такими:

купівля — 43,01 грн;

продаж — 43,06 грн.

Протягом дня американська валюта дорожчала, досягнувши піка о 15:00 — 43,26–43,29 грн. До закриття торгів курс трохи знизився:

купівля — 43,16 грн (+0,15);

продаж — 43,20 грн (+0,14).

Європейська валюта показувала схожу динаміку. Зранку євро торгувався на рівні 50,28–50,33 грн, а до 16:00 курс зріс до 50,56–50,60 грн. Хоча ввечері відбулась певна корекція загалом іноземна валюта подорожчала.

Важливо

Стрибок курсу: купляти, продавати чи чекати — що буде з валютою

Який курс валют на готівковому ринку 22 січня

Станом на 16:00 22 січня готівковий курс долара в Україні демонструє невелике зростання. Середній курс купівлі по країні встановив 43,31 грн, що на 6 копійок більше, ніж о 10:00. Середній курс продажу зріс до 43,45 грн, додавши 7 копійок порівняно з ранковим рівнем.

Увечері 22 січня можна було придбати євро за 50,70 грн, хоча зранку вартість іноземної валюти була меншою на 10 коп. Водночас середній курс продажу становив 50,85 грн, зрісши всього на 3 копійки за день.

Таким чином, і долар, і євро на готівковому ринку продемонстрували помірне подорожчання протягом дня.

Як раніше повідомляв Фокус, в Україні триває контрольована девальвація гривні. За словами фінансового аналітика, члена Українського товариства фінансових аналітиків Андрія Шевчишина, на це впливають кілька факторів: ризик нестачі зовнішнього фінансування цього року, традиційна сезонність, а також глобальні коливання на ринку, адже у світі дорожчає долар.