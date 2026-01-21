Гривня почала зміцнювати свої позиції щодо долара, злотого та євро. Фокус з'ясував, скільки коштує валюта 22 січня.

Ситуація з курсом валют в Україні залишається мінливою та привертає увагу людей. Так, після встановлення рекордних значень курс євро почав знижуватися, й курс долара продовжив тенденцію до подешевшання. Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Офіційний курс долара на 22 січня

Цього тижня політика Нацбанку щодо встановлення курсу долара до гривні змінилася. Якщо до цього регулятор допускав поступову девальвацію гривні, то тепер робить ставку на її зміцнення щодо американської валюти.

Згідно з даними НБУ, 22 січня на валютному ринку Україні спостерігатиметься зниження вартості американської валюти. На четвер курс долара встановлено на рівні 43,17 грн за долар, що на 8 копійок менше порівняно з попереднім банківським днем.

Відео дня

Яким буде курс євро 22 січня

Європейська валюта також зазначала коригування від НБУ. Після того як 21 січня курс євро досяг історичного максимуму на рівні 50,72 грн, Національний банк знизив його офіційне значення.

На четвер, 22 січня, регулятор встановив курс євро на позначці 50,66 грн, що на 6 копійок менше, ніж днем раніше.

Загалом динаміка курсу євро свідчить про його поступове зростання, водночас час від часу фіксуються періоди корекції та тимчасового ослаблення.

В Україні стабільно дорожчає євро

Офіційний курс злотого на 22 січня

Окрім долара та євро, Національний банк України оновив і показники інших іноземних валют. Після дводенного зростання курс польського злотого дещо знизився.

22 січня офіційний курс злотого становитиме 11,98 грн, що на 1 копійку нижче порівняно з попереднім банківським днем.

Курс валют на готівковому ринку

Офіційне коригування курсу валют Національним банком України безпосередньо впливає на ситуації на готівковому ринку. Станом на 16:00 21 січня готівковий курс валют в Україні демонструє певне зниження.

Зокрема, середній курс долара при купівлі по країні становить 43,30 грн, що на 3 копійки менше порівняно з попередніми показниками. Водночас середній курс продажу американської валюти — 43,43 грн, знизившись на 2 копійки.

Подібна динаміка простежується і щодо європейської валюти. На готівковому ринку курс євро також пішов донизу: у середньому українці можуть продати валюту за 50,70 грн (-4 коп.), тоді як придбати євро пропонують приблизно за 50,90 грн.

Зверніть увагу, що курсові показники можуть відрізнятися залежно від міста та фінансових установ, де ви плануєте здійснити обмін валют.

Важливо

Що буде з курсом валют: прогноз фінансиста та дії НБУ

Міжбанк: курс долара та євро

На міжбанківському ринку у середу, 21 січня 2026 року, курс долара демонстрував коливання протягом дня. Торги відкрилися о 10:00 в діапазоні 43,24–43,29 грн. Спочатку американська валюта зросла в ціні, але після 11:30 почалося поступове зниження.

До закриття сесії долар коштував:

купівля — 43,01 грн;

продаж — 43,06 грн.

За день курс долара на міжбанку знизився на 23 копійки і в купівлі, і в продажі.

Схожа ситуація спостерігалася й з євро. Протягом дня європейська валюта змінювалася то вгору, то вниз. Зранку котирування стартували з рівня 50,66–50,71 грн, а до кінця дня євро подешевшало до 50,50–50,54 грн, знизившись на 21 копійку у купівлі та продажі.

Раніше Фокус повідомляв, що на валютному ринку в Україні спостерігаються корекції курсових показників відповідно до поточної економічної ситуації. За прогнозами віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління ГЛОБУС БАНКУ Сергія Мамедова, наприкінці січня та в лютому розпочнеться період відносної стабільності курсу.