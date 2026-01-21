Гривна начала укреплять свои позиции относительно доллара, злотого и евро. Фокус выяснил, сколько стоит валюта 22 января.

Ситуация с курсом валют в Украине остается изменчивой и привлекает внимание людей. Так, после установления рекордных значений курс евро начал снижаться, и курс доллара продолжил тенденцию к удешевлению. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Официальный курс доллара на 22 января

На этой неделе политика Нацбанка по установлению курса доллара к гривне изменилась. Если до этого регулятор допускал постепенную девальвацию гривны, то теперь делает ставку на ее укрепление относительно американской валюты.

Согласно данным НБУ, 22 января на валютном рынке Украины будет наблюдаться снижение стоимости американской валюты. На четверг курс доллара установлен на уровне 43,17 грн за доллар, что на 8 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Каким будет курс евро 22 января

Европейская валюта также отмечала корректировки от НБУ. После того как 21 января курс евро достиг исторического максимума на уровне 50,72 грн, Национальный банк снизил его официальное значение.

На четверг, 22 января, регулятор установил курс евро на отметке 50,66 грн, что на 6 копеек меньше, чем днем ранее.

В целом динамика курса евро свидетельствует о его постепенном росте, при этом время от времени фиксируются периоды коррекции и временного ослабления.

В Украине стабильно дорожает евро

Официальный курс злотого на 22 января

Кроме доллара и евро, Национальный банк Украины обновил и показатели других иностранных валют. После двухдневного роста курс польского злотого несколько снизился.

22 января официальный курс злотого составит 11,98 грн, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс валют на наличном рынке

Официальная корректировка курса валют Национальным банком Украины непосредственно влияет на ситуации на наличном рынке. По состоянию на 16:00 21 января наличный курс валют в Украине демонстрирует определенное снижение.

В частности, средний курс доллара при покупке по стране составляет 43,30 грн, что на 3 копейки меньше по сравнению с предыдущими показателями. В то же время средний курс продажи американской валюты — 43,43 грн, снизившись на 2 копейки.

Подобная динамика прослеживается и в отношении европейской валюты. На наличном рынке курс евро также пошел вниз: в среднем украинцы могут продать валюту за 50,70 грн (-4 коп.), тогда как приобрести евро предлагают примерно за 50,90 грн.

Обратите внимание, что курсовые показатели могут отличаться в зависимости от города и финансовых учреждений, где вы планируете осуществить обмен валют.

Межбанк: курс доллара и евро

На межбанковском рынке в среду, 21 января 2026 года, курс доллара демонстрировал колебания в течение дня. Торги открылись в 10:00 в диапазоне 43,24-43,29 грн. Сначала американская валюта выросла в цене, но после 11:30 началось постепенное снижение.

До закрытия сессии доллар стоил:

покупка — 43,01 грн;

продажа — 43,06 грн.

За день курс доллара на межбанке снизился на 23 копейки и в покупке, и в продаже.

Похожая ситуация наблюдалась и с евро. В течение дня европейская валюта менялась то вверх, то вниз. Утром котировки стартовали с уровня 50,66-50,71 грн, а к концу дня евро подешевело до 50,50-50,54 грн, снизившись на 21 копейку в покупке и продаже.

Ранее Фокус сообщал, что на валютном рынке в Украине наблюдаются коррекции курсовых показателей в соответствии с текущей экономической ситуацией. По прогнозам вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления ГЛОБУС БАНКА Сергея Мамедова, в конце января и в феврале начнется период относительной стабильности курса.